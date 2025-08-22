Comienza el proceso de Nicolás Córdova al mando de La Roja. Si bien solo es un interinato, el DT quiere dejar su sello en la selección. Para esto, decidió bajar completamente el promedio de edad.

Luego de la salida de Ricardo Gareca, la selección chilena enfrentará a Brasil y Uruguay en la última fecha doble de las Eliminatorias. La Roja no se juega nada, ya que no tiene posibilidades de clasificar a la siguiente Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

La rejuvenecida cara de La Roja de Nico Córdova

Una de las grandes críticas que se le hacían a Ricardo Gareca, es que, en vez de renovar a la selección, terminó trayendo de vuelta a la generación dorada. Jugadores como Arturo Vidal, Charles Aránguiz, Mauricio Isla, Eugenio Mena y hasta Marcelo Díaz, fueron convocados por el Tigre.

Ahora con Nicolás Córdova al mando, el técnico chileno decidió sacar a todos los jugadores que supieron ganar las Copa América de 2015 y 2016. Ni Alexis Sánchez se salvó de la poda, quien todavía no tiene claro su futuro. Hasta Brayan Cortés perdió los guantes que había heredado del retirado Claudio Bravo.

ver también Lo quiere recuperar: El inesperado regreso que marca la primera nómina de Córdova en la selección chilena

En la nueva Roja de Córdova, los jugadores de mayor edad son Lawrence Vigouroux y Guillermo Maripán, ambos con 31 años. De esta manera, el central del Torino sería el capitán de la selección en los próximos encuentros.

La nómina de 28 jugadores tiene un promedio de edad de 24,5 años. Sin la inclusión de la generación dorada, se rejuveneció bastante la cara de la selección chilena. Los jugadores más jóvenes son Iván Román (19), Ian Garguez (20) y Emiliano Ramos (20).

Publicidad

Publicidad

Chile se medirá ante Brasil el 4 de septiembre en condición de visita, mientras que el 9 del mismo mes recibirá a Uruguay. Estos serán los exámenes para ver si el plan de Nicolás Córdova funciona. No siempre la juventud es sinónimo de buenos resultados.

La edad de la nómina de Chile