Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Eliminatorias

Nico Córdova golpea la mesa en la Roja: los cortados de la nómina de Eliminatorias

Nicolás Córdova dio la nómina de la Roja para el cierre de Eliminatorias. Eliminó a la Generación Dorada y más jugadores.

Por Javiera García L.

Nómina confirmada de la Roja
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTNómina confirmada de la Roja

La Roja tiene nómina para el cierre de las Eliminatorias. Sin chance alguna de ir al próximo Mundial, Chile volverá en la cancha en septiembre para dar fin a otro triste proceso clasificatorio y lo hará enfrentando a dos grandes selecciones: Brasil (jueves 4) y Uruguay (martes 9).

Todos estaban atentos a qué golpe iba a dar Nicolás Córdova, el entrenador interino de la selección, en el listado. Había dudas, por ejemplo, sobre si incluiría a alguno de los sobrevivientes de la Generación Dorada.

La respuesta está acá. La Generación Dorada se despide de la Roja porque Nicolás Córdova dejó afuera a Eduardo Vargas, Arturo Vidal, Charles Aránguiz, Mauricio Isla y Alexis Sánchez, todos jugadores que había considerado Ricardo Gareca.

El DT también dio un golpe en el arco. No llamó ni a Brayan Cortés ni a Gabriel Castellón, presentes en los octavos de final de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, respectivamente. Lawrence Vigouroux, Vicente Reyes y Thomas Gillier son los elegidos.

La Generación Dorada no va más en la Roja | Photosport

La Generación Dorada no va más en la Roja | Photosport

¿Cuándo juega Chile por las Eliminatorias 2026? Fecha de los partidos vs. Brasil y Uruguay

ver también

¿Cuándo juega Chile por las Eliminatorias 2026? Fecha de los partidos vs. Brasil y Uruguay

Los cortados por Nicolás Córdova en la nómina de la Roja

Otros nombres que no fueron considerados son Carlos Palacios, Francisco Sierralta, Víctor Dávila, Fernando Zampedri, Rodrigo Ureña, Williams Alarcón y Erick Pulgar. Del fútbol chileno, no fueron llamados otros previamente considerados como Esteban Pavez o Erick Wiemberg.

Publicidad

En cuanto a las sorpresas que tiene la nómina de la Roja, destacan el regreso de Ben Brereton y las apariciones de Ignacio Saavedra y César Pérez. Otros importantes llamados fueron a Lucas Assadi, Gonzalo Tapia, Bruno Barticciotto y Maximiliano Gutiérrez.

Lee también
Con una gran sorpresa: la primera formación de Colo Colo sin Almirón
Colo Colo

Con una gran sorpresa: la primera formación de Colo Colo sin Almirón

El bajísimo promedio de edad del nuevo Chile de Nico Córdova
Selección Chilena

El bajísimo promedio de edad del nuevo Chile de Nico Córdova

“Deben pasar la posta”: Nico Córdova sentencia a la Generación Dorada
Selección Chilena

“Deben pasar la posta”: Nico Córdova sentencia a la Generación Dorada

La respuesta de Zampedri por hacer el primer gol en el Claro Arena
Universidad Católica

La respuesta de Zampedri por hacer el primer gol en el Claro Arena

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo