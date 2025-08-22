La Roja tiene nómina para el cierre de las Eliminatorias. Sin chance alguna de ir al próximo Mundial, Chile volverá en la cancha en septiembre para dar fin a otro triste proceso clasificatorio y lo hará enfrentando a dos grandes selecciones: Brasil (jueves 4) y Uruguay (martes 9).

Todos estaban atentos a qué golpe iba a dar Nicolás Córdova, el entrenador interino de la selección, en el listado. Había dudas, por ejemplo, sobre si incluiría a alguno de los sobrevivientes de la Generación Dorada.

La respuesta está acá. La Generación Dorada se despide de la Roja porque Nicolás Córdova dejó afuera a Eduardo Vargas, Arturo Vidal, Charles Aránguiz, Mauricio Isla y Alexis Sánchez, todos jugadores que había considerado Ricardo Gareca.

El DT también dio un golpe en el arco. No llamó ni a Brayan Cortés ni a Gabriel Castellón, presentes en los octavos de final de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, respectivamente. Lawrence Vigouroux, Vicente Reyes y Thomas Gillier son los elegidos.

Los cortados por Nicolás Córdova en la nómina de la Roja

Otros nombres que no fueron considerados son Carlos Palacios, Francisco Sierralta, Víctor Dávila, Fernando Zampedri, Rodrigo Ureña, Williams Alarcón y Erick Pulgar. Del fútbol chileno, no fueron llamados otros previamente considerados como Esteban Pavez o Erick Wiemberg.

En cuanto a las sorpresas que tiene la nómina de la Roja, destacan el regreso de Ben Brereton y las apariciones de Ignacio Saavedra y César Pérez. Otros importantes llamados fueron a Lucas Assadi, Gonzalo Tapia, Bruno Barticciotto y Maximiliano Gutiérrez.