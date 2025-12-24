Queda muy poco para que comience la Kings World Cup Nations 2026, la cual se realizará en Brasil y donde Chile competirá con una selección que tiene entre su nómina a figuras como Arturo Vidal y Mathías Vidangossy, donde además se confirmó el canal oficial que transmitirá el evento.

Creada por el exfutbolista Gerard Piqué e Ibai Llanos en 2022 y con sede principal en Barcelona, España, el evento de liga fútbol 7 cuenta con la participación y asociaciones de grandes personalidades de las redes sociales y el streaming.

El canal que transmitirá la Kings World Cup Nations en Chile

Canal 13, a través de todas sus plataformas, transmitirá los partidos de la Kings League que comienzan el próximo 3 de enero a las 16:00 horas con el duelo entre Chile y Países Bajos.

Arturo Vidal será el capitán de la Roja

El volante de Colo Colo se refirió a la experiencia de competir en la Kings World Cuo Nations. “esperamos que sea una fiesta, ya se ha visto que la Kings League ha andado muy bien en Europa y ahora está en Estados Unidos y en México, entonces tenemos hartas expectativas, por eso nos metimos en ella”.

“Y la idea es hacer partícipe a la gente acá en Chile, porque ya la siguen mucho y hablan muy bien de este evento deportivo”, puntualizó.

Asimismo, sobre la transmisión agrega que es importante para el apoyo del proyecto. “Para que la gente vaya aprendiendo esto… y seguramente esto va ser furor acá porque la selección de Chile va a jugar con buenos equipos y fuertes, y es un deporte lindo que está creciendo mucho. Ya que no fuimos al Mundial, al menos vamos a éste, así que todos tenemos que apoyar a Chile”.