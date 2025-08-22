La selección chilena se pone desde ya en modo Eliminatorias Sudamericanas: este viernes se publicó la nómina del interino Nicolás Córdova, para intentar cerrar de la mejor manera el amargo camino al Mundial 2026.

Ya sentenciado el fracaso camino al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, y sin Ricardo Gareca, Nico Córdova asume la responsabilidad de elegir y dirigir al equipo nacional por las dos últimas fechas de las eliminatorias y hay varias sorpresas.

El DT confirmó el plantel para enfrentar a Brasil y Uruguay sin Brayan Cortés ni Gabriel Castellón en el arco. En cambio apuesta por mantener a Lawrence Vigouroux y Vicente Reyes; y sumar a Thomas Gillier.

ver también Nico Córdova golpea la mesa en la Roja: los cortados de la nómina de Eliminatorias

Córdova bajó el telón de la generación dorada

Por otro lado Córdova sepulta la generación dorada y timbra el inicio de un nuevo proceso y recambio: no están Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Charles Aránguiz ni Eduardo Vargas.

Córdova tendrá su segundo interinato en La Roja adulta. Esta vez con nómina incluida.

A destacar la presencia de Paulo Díaz y Guillermo Maripán entre los líderes, junto a la presencia de Lucas Assadi y Lucas Cepeda, de gran rendimiento en Universidad de Chile y Colo Colo respectivamente.

Y vuelve Ben Brereton Díaz, el delantero inglés de sangre chilena que eligió defender a La Roja y fue basureado por Ricardo Gareca. ¡Comienza definitivamente un nuevo camino!

ver también Lo quiere recuperar: El inesperado regreso que marca la primera nómina de Córdova en la selección chilena

Chile deberá visitar a Brasil en el Maracaná por la fecha 17 el jueves 4 de septiembre y recibir a Uruguay el martes 9 del mismo mes en el Estadio Nacional, por la última y 18° jornada de las eliminatorias.

La nómina completa

Arqueros: Lawrence Vigouroux (Swansea City, Gales), Vicente Reyes (Peterborough United, Ingalterra) y Thomas Gillier (Montreal, Canadá).

Defensas: Paulo Díaz (River Plate, Argentina), Benjamín Kuscevic (Fortaleza, Brasil), Guillermo Maripán (Torino, Italia), Iván Román (Atlético Mineiro, Brasil), Gabriel Suazo (Sevilla, España), Esteban Matus (Audax Italiano), Matías Sepúlveda (U. de Chile), Fabián Hormazábal (U. de Chile) e Ian Garguez (Palestino).

Mediocampistas: Rodrigo Echeverría (Club León, México), Ignacio Saavedra (Sochi, Rusia), Vicente Pizarro (Colo Colo), César Pérez (Defensa y Justicia, Argentina), Felipe Loyola (Independiente, Argentina), Luciano Cabral (Independiente, Argentina), Lucas Assadi (U. de Chile) y Javier Altamirano (U. de Chile).

Delanteros: Alexander Aravena (Gremio, Brasil), Ben Brereton (Southampton, Inglaterra), Emiliano Ramos (Everton), Gonzalo Tapia (Sao Paulo, Brasil), Bruno Barticciotto (Santos Laguna, México), Darío Osorio (Midtjylland, Dinamarca), Lucas Cepeda (Colo Colo) y Maximiliano Gutiérrez (Huachipato).

Minuto a minuto: nómina de La Roja con Nico Córdova a la cabeza