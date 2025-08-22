Es tendencia:
Eliminatorias Sudamericanas

Minuto a minuto de la nómina de La Roja: Nico Córdova entierra la generación dorada con varias sorpresas

La Roja cerrará las eliminatorias al Mundial 2026 contra Brasil y Uruguay: este viernes se revela la nómina del interino Nicolás Córdova, quien además concederá una rueda de prensa.

Por Diego Jeria

Nico Córdova golpea la mesa con la nómina de La Roja y entierra a la generación dorada.
Nico Córdova golpea la mesa con la nómina de La Roja y entierra a la generación dorada.

La selección chilena se pone desde ya en modo Eliminatorias Sudamericanas: este viernes se publicó la nómina del interino Nicolás Córdova, para intentar cerrar de la mejor manera el amargo camino al Mundial 2026.

Ya sentenciado el fracaso camino al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, y sin Ricardo Gareca, Nico Córdova asume la responsabilidad de elegir y dirigir al equipo nacional por las dos últimas fechas de las eliminatorias y hay varias sorpresas.

El DT confirmó el plantel para enfrentar a Brasil y Uruguay sin Brayan Cortés ni Gabriel Castellón en el arco. En cambio apuesta por mantener a Lawrence Vigouroux y Vicente Reyes; y sumar a Thomas Gillier.

Nico Córdova golpea la mesa en la Roja: los cortados de la nómina de Eliminatorias

Nico Córdova golpea la mesa en la Roja: los cortados de la nómina de Eliminatorias

Córdova bajó el telón de la generación dorada

Por otro lado Córdova sepulta la generación dorada y timbra el inicio de un nuevo proceso y recambio: no están Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Charles Aránguiz ni Eduardo Vargas.

Córdova tendrá su segundo interinato en La Roja adulta. Esta vez con nómina incluida.

Córdova tendrá su segundo interinato en La Roja adulta. Esta vez con nómina incluida.

A destacar la presencia de Paulo Díaz y Guillermo Maripán entre los líderes, junto a la presencia de Lucas Assadi y Lucas Cepeda, de gran rendimiento en Universidad de Chile y Colo Colo respectivamente.

Y vuelve Ben Brereton Díaz, el delantero inglés de sangre chilena que eligió defender a La Roja y fue basureado por Ricardo Gareca. ¡Comienza definitivamente un nuevo camino!

Lo quiere recuperar: El inesperado regreso que marca la primera nómina de Córdova en la selección chilena

Lo quiere recuperar: El inesperado regreso que marca la primera nómina de Córdova en la selección chilena

Chile deberá visitar a Brasil en el Maracaná por la fecha 17 el jueves 4 de septiembre y recibir a Uruguay el martes 9 del mismo mes en el Estadio Nacional, por la última y 18° jornada de las eliminatorias.

La nómina completa

Arqueros: Lawrence Vigouroux (Swansea City, Gales), Vicente Reyes (Peterborough United, Ingalterra) y Thomas Gillier (Montreal, Canadá).

Defensas: Paulo Díaz (River Plate, Argentina), Benjamín Kuscevic (Fortaleza, Brasil), Guillermo Maripán (Torino, Italia), Iván Román (Atlético Mineiro, Brasil), Gabriel Suazo (Sevilla, España), Esteban Matus (Audax Italiano), Matías Sepúlveda (U. de Chile), Fabián Hormazábal (U. de Chile) e Ian Garguez (Palestino).

Mediocampistas: Rodrigo Echeverría (Club León, México), Ignacio Saavedra (Sochi, Rusia), Vicente Pizarro (Colo Colo), César Pérez (Defensa y Justicia, Argentina), Felipe Loyola (Independiente, Argentina), Luciano Cabral (Independiente, Argentina), Lucas Assadi (U. de Chile) y Javier Altamirano (U. de Chile).

Delanteros: Alexander Aravena (Gremio, Brasil), Ben Brereton (Southampton, Inglaterra), Emiliano Ramos (Everton), Gonzalo Tapia (Sao Paulo, Brasil), Bruno Barticciotto (Santos Laguna, México), Darío Osorio (Midtjylland, Dinamarca), Lucas Cepeda (Colo Colo) y Maximiliano Gutiérrez (Huachipato).

Minuto a minuto: nómina de La Roja con Nico Córdova a la cabeza

Termina la conferencia

Nico Córdova entregó la nómina de la selección chilena adulta y habló con la prensa. Será hasta la próxima y gracias por acompañarnos

Repasamos la nómina

Arqueros: Lawrence Vigouroux (Swansea City, Gales), Vicente Reyes (Peterborough United, Ingalterra) y Thomas Gillier (Montreal, Canadá).

Defensas: Paulo Díaz (River Plate, Argentina), Benjamín Kuscevic (Fortaleza, Brasil), Guillermo Maripán (Torino, Italia), Iván Román (Atlético Mineiro, Brasil), Gabriel Suazo (Sevilla, España), Esteban Matus (Audax Italiano), Matías Sepúlveda (U. de Chile), Fabián Hormazábal (U. de Chile) e Ian Garguez (Palestino).

Mediocampistas: Rodrigo Echeverría (Club León, México), Ignacio Saavedra (Sochi, Rusia), Vicente Pizarro (Colo Colo), César Pérez (Defensa y Justicia, Argentina), Felipe Loyola (Independiente, Argentina), Luciano Cabral (Independiente, Argentina), Lucas Assadi (U. de Chile) y Javier Altamirano (U. de Chile).

Delanteros: Alexander Aravena (Gremio, Brasil), Ben Brereton (Southampton, Inglaterra), Emiliano Ramos (Everton), Gonzalo Tapia (Sao Paulo, Brasil), Bruno Barticciotto (Santos Laguna, México), Darío Osorio (Midtjylland, Dinamarca), Lucas Cepeda (Colo Colo) y Maximiliano Gutiérrez (Huachipato).

Los líderes y experimentados

"Con Paulo Díaz conversamos directamente en Argentina, hablamos mucho y hubo excelente disposición. Con Ben y Guillermo Maripán hablamos por teléfono. En general la disposición de los futbolistas fue muy buena. Todos entendieron el mensaje y accedieron a venir. Vamos a contar con un grupo que quiere estar en la selección. Cuando empieza algo nuevo hay ilusión. Esto es un proceso hasta diciembre y el foco es preparar un plantel para que cuando la federación elija al nuevo entrenador, el trabajo esté adelantado".

Cambio de Córdova

"La palabra más importante que tenemos que volver a poner en la mesa es competir. Volver a ser un equipo combativo sin importar el rival al frente. Uno sabe lo que es Brasil, pero les vamos a pedir a los jugadores que puedan competir con nuestras armas, para que la gente se identifique con lo que muestren en cancha. Cuando comienza algo nuevo se necesita tiempo, hay muchos jóvenes y es una nómina nueva. Estamos claros que en cuatro prácticas no es mucho lo que podemos hacer, pero trataremos de aprovechar ese tiempo al máximo para mostrar una nueva cara".

El regreso de Brereton

"No tenemos tantos jugadores que estén en el nivel que tiene él. Cuando hablé con él estaba muy ilusionado y le gusta mucho venir, el compromiso fue inmediato. Cuando llamamos a los jugadores, lo que más noté es quiénes están realmente con ganas de estar, pese a que el primer parámetro es el rendimiento. Entendiendo que los próximos partidos son complejos y que los puntos pasan a segundo plano, los jugadores que llamamos están comprometidos con este proceso. Vamos a hacer una nómina para potenciar las próximas clasificatorias y la Copa América".

Los arqueros de La Roja

"Vicente (Reyes) y Tomás (Guillier) son jugadores de proyección que tienen que entrenar constantemente en la selección. Lawrence (Vigouroux) viene de jugar el cien por ciento de los minutos en la Championship. Estuvo en todos los ránkings y tiene los pergaminos para estar en la selección. El análisis es profundo y creemos que ellos deben liderar el arco de la selección".

La renovación del plantel

"En el análisis general hay una mezcla de jugadores que puedan estar en el próximo proceso y de aquellos jóvenes que creemos pueden estar presentes en la selección. El real trabajo nuestro es proyectar jugadores a la mayor. En los últimos Mundiales Sub 20 fueron los últimos años donde se vendieron jugadores al extranjero. Es importante contextualizar por qué los llamamos"

Apagar el incendio post Gareca

"Claramente no es el ideal, la otra vez el interinato fue más traumático pues era de un día para otro. En esta ocasión fue más planificado y coincidió con la preparación para el Mundial. Tenemos un muy buen equipo acoplado en selecciones juveniles. No es lo ideal pero en esta situación, donde se juegan tantas cosas, muchas veces por contexto, la Federación no necesitaba traer a alguien ahora, y esta oportunidad sirve para que puedan traer alguien en frío y que realmente pueda competir en las próximas clasificatorias. Asumo este desafío con mucho profesionalismo, con la claridad de que no es bueno tomar estos cargos de interinato, pero lo hacemos con orgullo y con las ganas de hacerlo bien".

Córdova: su presente y futuro

"Nosotros los técnicos estamos expuestos a evaluación. Obviamente lo que pase en estos partidos no será la excepción. El mundial Sub 17 también, porque estamos envueltos en este proceso y se los digo honestamente, estoy tranquilo. Estoy feliz de dar mi contribución al fútbol chileno desde donde me toque. Sé que todo depende de los resultados, pero mi objetivo no es ganar o perder, es preparar lo mejor posible, tanto los partidos de eliminatorias como los del Mundial Sub 20, porque debemos demostrar lo que hemos hecho en este proceso de dos años, y ese es el pensamiento que tengo hoy. Si me quedo o no, hoy es irrelevante"

Adiós a la generación dorada

Córdova explica la ausencia de la generación dorada en La Roja:

"El próximo evento grande a nivel de selecciones es en 2027 y creo que es importante trabajar en el plantel que competirá en ese momento, para eso hay que empezar a mirar el presente con un ojo en el futuro. Es importante que estos partidos de acá en más se les dé la oportunidad a los jugadores que efectivamente van a estar para esos torneos, que son los que nos interesa proyectar. Hay que mirar hacia adelante, en Chile hay mucho talento y ese es el objetivo para las próximas nóminas".

Otro amistoso para La Roja

Felipe Correa confirma que, además de los partidos amistosos de noviembre, contra Perú y Rusia, en Rusia, habrá otro examen en octubre con rival por definir.

Comienza la conferencia

Nicolás Córdova aparece frente a los medios acompañado del gerente de selecciones nacionales, Felipe Correa. En segundos habla el DT interino de La Roja.

La tabla de eliminatorias

Sin posibilidad de ir al Mundial, Chile es colista en la tabla tras caer contra Argentina y Bolivia en al última pasada.

Los próximos partidos

La selección chilena visitará a Brasil en el estadio Maracaná el jueves 4 de septiembre, para recibir por la última fecha a Uruguay el martes 9 en el Estadio Nacional. Ahora esperamos por la rueda de prensa de Nicolás Córdova, programada para las 14:00 horas.

NÓMINA CONFIRMADA

¡Sorpresas de Nico Córdova! El DT interino de La Roja deja fuera a Brayan Cortés y Gabriel Castellón en el arco.

Tampoco está ningún jugador de la generación dorada, dejando fuera de la nómina a Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas. ¡Y vuelve Brereton!

Duda por lesión

Una duda en La Roja es Paulo Díaz: el defensa de River Plate salió lesionado en el partido del Millo contra Libertad de Paraguay, por Copa Libertadores.

¡Nómina en cualquier minuto!

La nómina de La Roja adulta saldrá pronto, en cualquier minuto avisan desde la ANFP. Tras conocerse el listado, Nicolás Córdova realizará una conferencia de prensa desde las 14:00 en Quilín, para responder consultas sobre la selección adulta y sub 20.

Entradas para el duelo contra Uruguay

Cabe recordar que ya están a la venta las entradas para el duelo frente a Uruguay por la última fecha de Eliminatorias Sudamericanas. Los boletos se pueden adquirir a través del sistema PuntoTicket.

Nómina de La roja sub 20

Minutos antes de conocerse la nómina de la selección chilena adulta, Córdova también dio a conocer la convocatoria de La Roja sub 20, para un nuevo microciclo de preparación al Mundial Sub 20 que se realizará en Chile este mismo 2025.

Córdova, jefe técnico de las selecciones juveniles y entrenador de la sub 20, también dirigirá a La Roja en el Mundial Sub 20 de Chile 2025.

"Estos son los 25 convocados para un nuevo microciclo preparatorio, que se realizará en el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán, entre el 25 y el 31 de Agosto", informó La Roja.

DT interino de La Roja

Cabe recordar que Nicolás Córdova asume la dirección técnica de la selección chilena de forma interina tras la salida de Ricardo Gareca, quien dejó el cargo sentenciada la eliminación de La Roja camino al Mundial.

Dirigirá contra Brasil y Uruguay, pero antes fue bombero de urgencia en la derrota contra Ecuador (0-1), tras la salida de Eduardo Berizzo, también por eliminatorias.

Comenzamos la previa

¡Buenas tardes redgoleras y redgoleros! Nos ponemos a espera de la nómina de la selección chilena adulta para los partidos contra Brasil y Uruguay por eliminatorias, además de la rueda de prensa del entrenador interino de La Roja, Nicolás Córdova. Acompáñanos.

