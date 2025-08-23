La selección chilena ya tiene nómina para cerrar las amargas Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, con 28 jugadores elegidos por el entrenador interino de La Roja, Nicolás Córdova. El ex mediocampista golpeó la mesa.

De entrada, el DT no consideró a ningún jugador de la generación dorada que se mantiene vigente. Como si fuera poco, dejó fuera a Brayan Cortés y Gabriel Castellón en el arco. Los elegidos fueron Lawrence Vigouroux, Vicente Reyes y Thomas Gillier.

En ESPN FShow Chile, el periodista y relator, Ricardo Shannon, se refirió a la ausencia de Cortés en la portería de La Roja de Nico Córdova.

Córdova tiene tiempo para probar y potenciar

“Si Chile jugaba estos dos partidos con opciones de clasificar, te aseguro que Brayan Cortés estaba en la nómina… Porque es un arquero probado, un arquero que ya ha demostrado su capacidad en la selección, incluso estando mal es su equipo en la selección ha demostrado y ha respondido”, manifestó Shannon.

Nico Córdova y la Roja tienen tiempo mientras no se juegue por los puntos: la ausencia de Brayan Cortés.

Agregó explicando que “creo que esta nómina obedece a la declaración de principios que decía Nicolás Córdova: estamos pensando en que la selección recién el 2027 va a volver al plano competitivo con Copa América y clasificatorias, entonces no hay mayor apuro“.

Respecto a los que sí están, el comunicador sentencia que “en este caso, viendo los tres arqueros nominados, me parece que Vigouroux va a ser el titular entendiendo el nivel y la característica de partido“.

Chile debe visitar a Brasil en el Maracaná el jueves 4 de septiembre, por la decimoséptima y penúltima fecha de las eliminatorias. El martes 9 cierra definitivamente el telón contra Uruguay en el Estadio Nacional.