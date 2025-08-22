La Selección Chilena inició una nueva era con la presentación de parte del técnico Nicolás Córdova de su primera nómina de futbolistas para los últimos dos juegos por Eliminatorias al Mundial 2026, ante Brasil de visita y Uruguay como local.

28 fueron los jugadores que el joven estratega de 46 años convocó para estos desafíos internacionales, donde se erradicó definitivamente a la Generación Dorada, se bajó ostensiblemente el promedio de edad del plantel y destaca la vuelta de Ben Brereton.

Pese a que la Selección Chilena tiene nuevo entrenador y nuevas figuras en su nómina, hay un tema que no cambia, y esa es la masiva influencia del representante Fernando Felicevich en la misma, donde sigue siendo quien más convocados maneja.

ver también Nómina confirmada de La Roja: Nico Córdova entierra a la generación dorada con varias sorpresas

¿A cuántos jugadores de la Selección representa Felicevich?

A través de su empresa Vibra Fútbol, el empresario de origen argentino maneja a 15 de los 28 citados por Nico Córdova, entre ellos el joven debutante Ian Garguez y el retornado Ignacio Saavedra, además de otros nombres que militan en el balompié nacional.

Cabe señalar que la agencia de Felicevich supera ampliamente a otras empresas de representación de jugadores en la Selección Chilena, como es el caso de UnoSports, propiedad de Sergio Gioino, que tiene en la lista a Lucas Assadi y Darío Osorio. Otros 11 agentes tienen futbolistas en la citación.

¿Quiénes representan a los 28 nominados a La Roja?

VIBRA FÚTBOL (Fernando Felicevich)

Benjamín Kuscevic

Gabriel Suazo

Esteban Matus

Matías Sepúlveda

Ian Garguez

Ignacio Saavedra

Vicente Pizarro

César Pérez

Felipe Loyola

Javier Altamirano

Alexander Aravena

Gonzalo Tapia

Bruno Barticciotto

Maximiliano Gutiérrez

Lucas Cepeda

Publicidad

Publicidad

UNOSPORTS (Sergio Gioino)

Lucas Assadi

Darío Osorio

TALENTO DEPORTIVO (Mauricio Valenzuela)

Paulo Díaz

MUNDO FUTURO (Sergio Morales)

Rodrigo Echeverría

Publicidad

Publicidad

TRADING SPORTS (Marcelo Contreras)

Guillermo Maripán

WASSERMAN

Ben Brereton

ELITE SPORTS MANAGEMENT

Luciano Cabral

Publicidad

Publicidad

CALE MANAGEMENT

Vicente Reyes

REFUEL PERFORMANCE MANAGEMENT

Lawrence Vigouroux

RC SPORT MANAGEMENT

Thomas Gillier

Publicidad

Publicidad

NEXT LEVEL SPORTS

Iván Román

IKONS

Fabián Hormazábal

ANDES SPORT MANAGEMENT

Emiliano Ramos

Publicidad