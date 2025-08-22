La Selección Chilena inició una nueva era con la presentación de parte del técnico Nicolás Córdova de su primera nómina de futbolistas para los últimos dos juegos por Eliminatorias al Mundial 2026, ante Brasil de visita y Uruguay como local.
28 fueron los jugadores que el joven estratega de 46 años convocó para estos desafíos internacionales, donde se erradicó definitivamente a la Generación Dorada, se bajó ostensiblemente el promedio de edad del plantel y destaca la vuelta de Ben Brereton.
Pese a que la Selección Chilena tiene nuevo entrenador y nuevas figuras en su nómina, hay un tema que no cambia, y esa es la masiva influencia del representante Fernando Felicevich en la misma, donde sigue siendo quien más convocados maneja.
¿A cuántos jugadores de la Selección representa Felicevich?
A través de su empresa Vibra Fútbol, el empresario de origen argentino maneja a 15 de los 28 citados por Nico Córdova, entre ellos el joven debutante Ian Garguez y el retornado Ignacio Saavedra, además de otros nombres que militan en el balompié nacional.
Cabe señalar que la agencia de Felicevich supera ampliamente a otras empresas de representación de jugadores en la Selección Chilena, como es el caso de UnoSports, propiedad de Sergio Gioino, que tiene en la lista a Lucas Assadi y Darío Osorio. Otros 11 agentes tienen futbolistas en la citación.
¿Quiénes representan a los 28 nominados a La Roja?
VIBRA FÚTBOL (Fernando Felicevich)
- Benjamín Kuscevic
- Gabriel Suazo
- Esteban Matus
- Matías Sepúlveda
- Ian Garguez
- Ignacio Saavedra
- Vicente Pizarro
- César Pérez
- Felipe Loyola
- Javier Altamirano
- Alexander Aravena
- Gonzalo Tapia
- Bruno Barticciotto
- Maximiliano Gutiérrez
- Lucas Cepeda
UNOSPORTS (Sergio Gioino)
- Lucas Assadi
- Darío Osorio
TALENTO DEPORTIVO (Mauricio Valenzuela)
- Paulo Díaz
MUNDO FUTURO (Sergio Morales)
- Rodrigo Echeverría
TRADING SPORTS (Marcelo Contreras)
- Guillermo Maripán
WASSERMAN
- Ben Brereton
ELITE SPORTS MANAGEMENT
- Luciano Cabral
CALE MANAGEMENT
- Vicente Reyes
REFUEL PERFORMANCE MANAGEMENT
- Lawrence Vigouroux
RC SPORT MANAGEMENT
- Thomas Gillier
NEXT LEVEL SPORTS
- Iván Román
IKONS
- Fabián Hormazábal
ANDES SPORT MANAGEMENT
- Emiliano Ramos