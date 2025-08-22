Tiene 1.428 minutos en Primera, y se enteró en el bus de la doble citación a la Roja: “Siempre es un orgullo”

Nicolás Córdova entregó doble nómina para la selección chilena. El DT de la Roja entregó la convocatoria para el próximo microciclo de la Sub 20 y para la fecha de Eliminatorias.

“Sé que todo depende de resultados, pero mi objetivo no es ganar o perder, es preparar lo mejor posible tanto los partidos de Eliminatorias como los del Mundial Sub 20“, recalcó el adiestrador nacional en conferencia de prensa.

Citación donde destaca la joven estrella de Palestino como Ian Garguez. El lateral se ha hecho titular en el cuadro árabe y ahora recibe el respaldo del adiestrador nacional con la doble citación para ambos desafíos.

Lo llamativo fue que Garguez sorprendió por cómo se enteró de la noticia, lo que ocurrió justamente en la previa al encuentro entre los árabes ante Colo Colo en La Cisterna.

El doble convocado por Nico Córdova

“Estoy feliz con este momento, me enteré cuando venía llegando en el bus acá. No quería salirme del foco del partido. Ahora a disfrutar con mi familia”, detalló Ian Garguez tras el pitazo final a TNT Sports.

El juvenil ha sido el encargado de sumar los minutos del Sub 20. Al contabilizar el doble de minutaje ya alcanza los 1.428 minutos y por su gran rendimiento es de las piezas destacadas en el equipo de Lucas Bovaglio.

Por lo mismo, el jugador que fue desechado por Unión Española en su comienzo de carrera, ahora busca afianzarse y a lo grande en la selección. “Siempre es un orgullo vestir la camiseta de mi país. Hay que seguir preparándose para dar lo mejor en el Mundial”, sentenció el jugador de proyección elegido por Nico Córdova.