Palestino abrió la fecha 19 de la Liga de Primera y el cuadro dirigido por Lucas Bovaglio no desentonó en La Cisterna. Con anotaciones de Facundo Castro y Junior Marabel, lograron superar a los visitantes del norte y meterse en la parte alta de la tabla.

Los árabes ahora son escoltas de Coquimbo Unido, a la espera de lo que haga el barbón y la U en esta fecha. Pero más allá de ello, en el Tino celebran el gran momento de su cantera.

Como ha sido una costumbre, y que se afianzó con Bovaglio, los formados en casa sacan la cara por Palestino. Lo que se reflejó en el duelo ante Iquique donde Ian Garguez se ganó el premio a la figura del partido. “Sabíamos que iba ser un partido complicado. Iquique viene peleando abajo pero nosotros supimos sacarlo adelante “, confesó el crack de la jornada a TNT Sports.

El sueño de Garquez

El lateral derecho se afianzó por la banda y lo ha confirmado en está temporada. Con 20 años en el cuerpo, es pieza clave para el cuerpo técnico y además para sumar en la regla del Sub 20. Solo él acumula 1108 minutos, lo que ubica a Ian entre los jugadores que más suman en está temporada.

Pero Garguez no quiere ser un número más y su regularidad tiene como gran objetivo el poder meterse en la nómina de Nicolás Córdova. A principio de año una apendicitis lo dejó fuera del Sudamericano. Pero ahora la Roja disputará este año el Mundial Sub 20 en el país, y quiere estar entre los elegidos.

“Ha sido un proceso duro con harto trabajo. Sabemos que va a estar complicado meterse en el equipo final. También hay muchas mociones. Quiero mantener mi rendimiento, y si Dios quiere espero poder estar en la lista final”, sentenció el jugador, que fue echado de Unión Española, y que ahora tiene contrato hasta 2027 con Palestino.

