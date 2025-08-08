Es tendencia:
Lo desechó Unión Española, ahora tiene 1.108 minutos en Palestino y sueña con el Mundial Sub 20: “Hay muchas emociones”

Ian Garguez fue figura en el triunfo del cuadro árabe ante Iquique y ahora se mete en la pelea por un cupo en la lista de Nico Córdova.

Por Felipe Pavez Farías

Garguez ahora quiere meterse en la lista del Mundial Sub 20
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTGarguez ahora quiere meterse en la lista del Mundial Sub 20

Palestino abrió la fecha 19 de la Liga de Primera y el cuadro dirigido por Lucas Bovaglio no desentonó en La Cisterna. Con anotaciones de Facundo Castro y Junior Marabel, lograron superar a los visitantes del norte y meterse en la parte alta de la tabla

Los árabes ahora son escoltas de Coquimbo Unido, a la espera de lo que haga el barbón y la U en esta fecha. Pero más allá de ello, en el Tino celebran el gran momento de su cantera. 

Se invirtieron más de 1.600 millones y ahora peligra su presencia en el Mundial Sub 20 en Chile

Como ha sido una costumbre, y que se afianzó con Bovaglio, los formados en casa sacan la cara por Palestino. Lo que se reflejó en el duelo ante Iquique donde Ian Garguez se ganó el premio a la figura del partido. “Sabíamos que iba ser un partido complicado. Iquique viene peleando abajo pero nosotros supimos sacarlo adelante “, confesó el crack de la jornada a TNT Sports.

El sueño de Garquez

El lateral derecho se afianzó por la banda y lo ha confirmado en está temporada. Con 20 años en el cuerpo, es pieza clave para el cuerpo técnico y además para sumar en la regla del Sub 20. Solo él acumula 1108 minutos, lo que ubica a Ian entre los jugadores que más suman en está temporada. 

Pero Garguez no quiere ser un número más y su regularidad tiene como gran objetivo el poder meterse en la nómina de Nicolás Córdova. A principio de año una apendicitis lo dejó fuera del Sudamericano. Pero ahora la Roja disputará este año el Mundial Sub 20 en el país, y quiere estar entre los elegidos. 

Ha sido un proceso duro con harto trabajo. Sabemos que va a estar complicado meterse en el equipo final. También hay muchas mociones. Quiero mantener mi rendimiento, y si Dios quiere espero poder estar en la lista final”, sentenció el jugador, que fue echado de Unión Española, y que ahora tiene contrato hasta 2027 con Palestino. 

