Ian Garguez está cumpliendo una buena temporada en Palestino nuevamente. El año pasado, con 19 años, estuvo en nueve encuentros y esta temporada el lateral derecho ya lleva doce duelos disputados.

No inició fácil este año. Estaba llamado a ser parte de la Sub 20 de Nicolás Córdova en el Sudamericano, sin embargo sufrió una apendicitis que lo marginó de ese certamen.

La revancha la ha tenido en Palestino: fue elegido la mejor figura del partido en el triunfo por 2-0 ante Iquique, donde se lució con una asistencia de primera y a la carrera para el gol de cabeza de Junior Marabel.

Palestino va por el título

“Sabíamos que Iquique sería complicado, pero queríamos ganar para seguir en la parte alta“, manifestó Garguez en TNT tras ser elegido como la figura de la cancha.

Garguez fue figura de Palestino en La Cisterna

De hecho mostró mentalidad ganadora, asegurando que van por el título. “Nuestro objetivo es campeonar, llegar a lo máximo y para eso vamos a dar lo mejor que tenemos”, confesó.

“Yo estoy feliz de jugar en Palestino, es un gran grupo. Te dan confianza partido a partido y eso se demuestra en la cancha”, estableció el joven que se come la banda derecha.

En tanto el entrenador Lucas Bovaglio manifestó que la opción de ser campeones no es descabellada. “Yo hablo siempre de la ilusión. Este equipo la tiene y lo vamos a intentar. Yo tengo el privilegio que no tiene el hincha común de ver el día a día y uno ve el compromiso, el cómo entrenan. Eso me contagia, vamos a intentarlo”, estableció.

Eso sí, sabe que no depende sólo del Tino. “También depende de otros equipos que deben trastabillar. Nosotros debemos hilvanar una racha de triunfos consecutivos como la que tuvo la U y que hoy vive Coquimbo, así podemos prendernos”, cerró.

