Un nuevo problema suma la Liga de Primera y enciende las alarmas de cara al Mundial Sub 20. Esto debido a que uno de los principales recintos del fútbol chileno aplaza su reapertura de puertas.

Esto trata directamente del Estadio El Teniente que comenzó con trabajos desde principio de año y que contó con una inversión de 1.600 millones. Ante esto, O’Higgins se vio obligado a ser local en el recinto Jorge Silva Valenzuela.

ver también Hay esperanza: El millonario monto del estadio que puede salvar los duelos suspendidos en el fútbol chileno

Sin embargo, los trabajos avanzaron de forma provechosa y se había anunciado que sería probado para el duelo entre celestes y Cobresal en la fecha 20. El tema es que este viernes 8 de agosto se indicó que su retorno no podrá ser para este clásico minero.

“Informamos que por disposición de Codelco Chile División El Teniente, y por motivos de fuerza mayor, no será posible utilizar el Estadio Codelco El Teniente para el partido programado para el próximo sábado 16 de agosto”, indicaron desde la entidad celeste. Por lo que las gestiones nuevamente se hacen para ser local en San Fernando.

El Teniente tendrá que esperar por su apertura de puertas.

¿Qué pasó con el Estadio El Teniente?

El tema es que ahora corre riesgo la suspensión del partido entre O’Higgins y Cobresal. Lo que se sumaría a lo registrado con Universidad Católica que no podrá jugar ante Ñublense en esta fecha.

Publicidad

Publicidad

Pero lo que más preocupa es si el estadio El Teniente estará disponible para el Mundial Sub 20 que se avecina en septiembre. “El problema es el marcador del estadio. Se ve desde afuera del estadio que los trabajos están atrasados. No se llega al partido contra Cobresal y no se sabe cuando podrá ser ocupado”, informaron en Radio Rancagua.

La preocupación es que el recinto debe tener al menos un partido de prueba por exigencia FIFA. Por lo que no se descarta que pueda ser en el duelo entre O’Higgins y Audax.

Publicidad

Publicidad

ver también Nuevo terremoto en el fútbol chileno: San Marcos puede perder todos los puntos en la B por grave denuncia

Cabe consignar que el Mundial está programado entre el 27 de septiembre y 19 de octubre. El recinto ubicado en el corazón de Rancagua, dispone de seis partidos con selecciones de renombre como Francia, Estados Unidos, Sudáfrica y Noruega entre otras.