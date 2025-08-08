Es tendencia:
Polémica

Se invirtieron más de 1.600 millones y ahora peligra su presencia en el Mundial Sub 20 en Chile

El recinto en Rancagua ya anunció que no podrá ser utilizado la fecha 20 y activó las alarmas de cara al torneo que comienza en septiembre.

Por Felipe Pavez Farías

El Teniente tendrá que esperar su apertura de puertas
El Teniente tendrá que esperar su apertura de puertas

Un nuevo problema suma la Liga de Primera y enciende las alarmas de cara al Mundial Sub 20. Esto debido a que uno de los principales recintos del fútbol chileno aplaza su reapertura de puertas. 

Esto trata directamente del Estadio El Teniente que comenzó con trabajos desde principio de año y que contó con una inversión de 1.600 millones. Ante esto, O’Higgins se vio obligado a ser local en el recinto Jorge Silva Valenzuela.

Sin embargo, los trabajos avanzaron de forma provechosa y se había anunciado que sería probado para el duelo entre celestes y Cobresal en la fecha 20. El tema es que este viernes 8 de agosto se indicó que su retorno no podrá ser para este clásico minero. 

“Informamos que por disposición de Codelco Chile División El Teniente, y por motivos de fuerza mayor, no será posible utilizar el Estadio Codelco El Teniente para el partido programado para el próximo sábado 16 de agosto”, indicaron desde la entidad celeste. Por lo que las gestiones nuevamente se hacen para ser local en San Fernando. 

El Teniente tendrá que esperar por su apertura de puertas.

El Teniente tendrá que esperar por su apertura de puertas.

¿Qué pasó con el Estadio El Teniente?

El tema es que ahora corre riesgo la suspensión del partido entre O’Higgins y Cobresal. Lo que se sumaría a lo registrado con Universidad Católica que no podrá jugar ante Ñublense en esta fecha. 

Pero lo que más preocupa es si el estadio El Teniente estará disponible para el Mundial Sub 20 que se avecina en septiembre. “El problema es el marcador del estadio. Se ve desde afuera del estadio que los trabajos están atrasados. No se llega al partido contra Cobresal y no se sabe cuando podrá ser ocupado”, informaron en Radio Rancagua. 

La preocupación es que el recinto debe tener al menos un partido de prueba por exigencia FIFA. Por lo que no se descarta que pueda ser en el duelo entre O’Higgins y Audax.

Cabe consignar que el Mundial está programado entre el 27 de septiembre y 19 de octubre. El recinto ubicado en el corazón de Rancagua, dispone de seis partidos con selecciones de renombre como Francia, Estados Unidos, Sudáfrica y Noruega entre otras. 

