Palestino abrió la fecha 19 de la Liga de Primera con triunfo por 2-0 contra Deportes Iquique en el estadio La Cisterna, goles de Facundo Castro y Junior Marabel. Los árabes se mantienen en el tercer lugar de la tabla, pero alcanzan en puntaje a Universidad de Chile, el sublíder.

Los tetracolores y la U tienen 35 puntos, aunque el Tino tiene un duelo pendiente frente a Cobresal. Mientras, el Chuncho debe recibir a Unión Española este sábado y Coquimbo (41 unidades) visitará a Cobresal el domingo.

Tras la victoria, el entrenador de Palestino, Lucas Bovaglio, reconoció que se ilusiona con ganarle la lucha por el título a Coquimbo, a la U y Audax Italiano.

ver también Qué dejó el cierre del libro de pases: todos los movimientos del mercado de fichajes chileno

Palestino se ilusiona e intentará ser campeón

“Obvio que se nos abre el apatito, yo hablo siempre de la ilusión, y éste es un equipo que tiene una enorme ilusión. Lo vamos a intentar. Yo tengo el privilegio que no tiene el hincha, de ver el día a día, y miro al grupo cómo entrena y el compromiso que tiene. Eso contagia y me ilusiona”, dijo Bovaglio a TNT Sports.

Ojo Coquimbo y la U: Palestino reconoce abiertamente que se le abre el apetito y va a pelear el título.

Agrega que “yo siento que se puede. Hay equipos que atraviesan muy buenos momentos y no será sencillo. No sólo tenemos que hacer nuestro trabajo a la perfección, el resto también tiene que trastabillar“.

Publicidad

Publicidad

“Pero quedan demasiados puntos por delante, y si nosotros logramos hilvanar esa racha de triunfos consecutivos que en algún momento logró la U y que vive hoy Coquimbo, Palestino se puede prender en los puestos de arriba“.

ver también Impacto mundial por el asesinato del “Pelé” de Palestina: El mensaje de Palestino que estremece

Respecto al próximo desafío, Bovaglio sentenció que “será duro, Ñublense está bien. Lamentablemente les suspendieron el partido de este fin de semana y el último antecedente en su casa fue victoria. No será sencillo, Ñublense en Chillán ha formado una fortaleza. Pero lo iremos a buscar con la convicción de una victoria”.