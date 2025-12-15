El mercado de fichajes suele tener como protagonista fuerte a Fernando Felicevich, tanto en Chile como en Perú. Al menos en nuestro país, el agente tiene mucha presencia. También en la máxima categoría del fútbol peruano, donde muchas veces se metió en polémicas.

Como cuando llevó a Zacarías López desde San Marcos de Arica a Deportivo Municipal antes de negociar su arribo en Deportes La Serena. O el caso de este mediocampista de 31 años que fue protagonista de una movida resonante, pues jugará la próxima edición de la Copa Libertadores.

Las referencias son para José Manzaneda, quien ya se integró a Cusco FC tras un buen desempeño en Los Chankas, donde se erigió como un indiscutido y fue nombrado capitán. Para muchos fanáticos granates, un nombre completamente desconocido.

Un traspaso controvertido de Fernando Felicevich resurgió en Perú. (Andres Pina/Photosport).

Pero más de algún forofo de los Papayeros recordará que la institución debió asumir una sanción de unos nueve millones de pesos por ese controvertido traspaso de Manzaneda. En rigor, fueron 10 mil francos suizos que La Serena tuvo que cancelar ese monto por “utilizar el certificado internacional de transferencia como una herramienta de negociación“.

El equipo implicado era Deportivo Municipal, mismo club que recibió al Zaca López, hoy arquero de Huachipato. La Serena recibió a Manzaneda como agente libre, pero nunca jugó en el estadio La Portada. De hecho, partió a préstamo rumbo a Alianza Lima en 2019. Esa cesión le costó la multa a los granates.

José Manzaneda en acción por Alianza Lina. (Lucas Uebel/Getty Images)

Mercado de fichajes en Perú: jugador que Felicevich ‘llevó’ a La Serena llega al Cusco FC

José Manzaneda jugó en 2019 en Alianza Lima de Perú en un traspaso de mercado que llevó la agencia Twenty Two, en aquel entonces el nombre que tenía la empresa de Fernando Felicevich. Hoy en día, la compañía está bautizada de otra manera: Vibra Fútbol.

José Manzaneda ya firmó su contrato en Cusco FC. (Foto: Cusco FC).

Hoy en día, el chip de José Manzaneda es sacarle el rédito máximo a una apuesta arriesgada, pero necesaria. “Fue una decisión complicada. Habíamos generado una relación muy grande, el cariño era mutuo. Fueron dos años muy lindos. Era el momento indicado para dar un pasito más”, manifestó el volante, quien disputó 66 partidos en Los Chankas.

“Que Cusco esté en Copa Libertadores y todo el año haya sido muy constante. He entrenado con ellos, es un equipo que impone ritmo. Hay cosas que uno quiere mejorar, Cusco FC es la mejor opción para mí y espero aprovecharla”, afirmó José Manzaneda, quien también se refirió a los trabajos que lleva a cabo desde el 2 de diciembre con sus nuevos compañeros.

También elogió el juego que pregona el DT, Miguel Rondelli. “Es un estilo muy marcado, lo demostró durante todo el año. Vengo entrenando desde el inicio de este mes. Nos parece una grandísima idea, ya nos adaptamos”, manifestó el ex volante de los granates, si es que califica para ser llamado así.

“Cortamos ese tiempo a la adaptación en enero. Nos conocemos más a fonco con los compañeros y eso viene bien”, sentenció José Manzaneda, quien en su currículum también registra pasos por la Academia Cantolao, un club que tiene cierta relación con Felicevich: de ahí sacaron al lateral derecho Jherson Reyes, quien hoy en día se desempeña en Atlético Grau.

Así terminó Cusco FC en la tabla de posiciones de la Liga 1 de Perú

Cusco FC fue sublíder de la tabla de posiciones en el Torneo Clausura de la Liga 1 de Perú, por detrás de Universitario de Deportes.

