Andre Agassi, leyenda del tenis y ex número uno del mundo, es una voz autorizada para analizar a las nuevas estrellas del circuito ATP. El estadounidense volvió al primer plano como capitán del equipo Resto del Mundo en la Laver Cup, el torneo impulsado por Roger Federer.

Desde esa experiencia, Agassi reconoce el dominio actual de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, aunque advierte que ya surgen nuevos talentos capaces de disputarles el liderazgo del tenis mundial.

¿A quién eligió Andre Agassi?

Andre Agassi estuvo presente en un evento de tenis en Hong Kong, donde no escatimó elogios hacia el joven estadounidense de raíces asiáticas, Learner Tien, que con apenas 19 años, Tien ya ha alcanzado el puesto 39 en el ranking mundial, una hazaña que impresionó al ex número uno del mundo.

“Es un chico increíblemente talentoso. Lo veo con la capacidad natural y la fortaleza mental necesaria como para convertirse en uno de los mejores del mundo. Entiende perfectamente todas las variantes tácticas del juego, mentalmente, es un privilegiado“, sostuvo el ex número 1 del mundo.

“Cuando veo su desempeño en pista, pienso que es uno de los pocos tenistas a los que creo que no podría ayudar porque hace absolutamente de todo en la cancha”, agregó sobre el pupilo de Michael Chang.

Para finalizar señaló: “tendrá que superar ciertas limitaciones en cuanto a tamaño y fuerza, pero aún es joven para trabajar en eso y estrechar el cerco… Mentalmente, tiene todo lo necesario para triunfar. Será capaz de ser una amenaza clara para el top-10 a corto plazo”.

