Boris Becker no tuvo pelos en la lengua para recordar su época frente a Andre Agassi. La rivalidad entre ambos marcó los años 90, pero lo que había detrás de la cancha era más que un duelo deportivo.

El alemán habló de celos, enojo y un resentimiento que ahora reconoce con todas sus letras, entregando más detalles de la historia.

La verdad tras la rivalidad

En una entrevista con Virgin Radio UK, el alemán fue directo. “Cuando él apareció a inicios de los noventa, con su pelo largo, los aros y todo ese show de Las Vegas, pensé que era un payaso”, dijo sin tapujos. “Pero se llevó toda la publicidad, toda la atención que antes era mía”, lamentó.

Becker reconoció que la llegada de Agassi no solo lo descolocó fuera de la cancha, sino que también lo golpeó en lo más íntimo, que era su estatus de estrella.

Becker vs. Agassi: una rivalidad con historia

El historial es claro. Se enfrentaron 14 veces y Agassi ganó 10 de ellas. Después de que Becker se llevara los tres primeros duelos, el estadounidense movió la balanza y dominó por completo.

“Para empeorar las cosas, era muy buen jugador. Empezó a ganarme y me quitó todo ese estatus que yo tenía. Estaba muy molesto, muy enojado con la llegada de Andre Agassi. No me gustaba”, admitió el alemán.

