Boris Becker se consagró campeón de Wimbledon en 1985 con solo 17 años, pero ahora asegura que ese hazaña fue el origen de todos sus problemas.

“Si no hubiera ganado Wimbledon a los 17, nada de esto habría pasado”, confesó el alemán en la presentación de su nuevo libro Inside: Winning, Losing, Starting Again.

Según explica, la fama temprana lo llevó a confiar en personas equivocadas y a delegar su fortuna.

“Entonces no habría tenido esa confianza en hombres mayores para manejar mis negocios, ni la costumbre de dejar que otros se encargaran de mis finanzas”, escribió.

Boris Becker gana Wimbledon 1985 (Getty Images).

Boris Becker pasó ocho meses en la cárcel

El exnúmero uno del mundo fue condenado en 2022 por ocultar bienes para evitar el pago de deudas. Pasó ocho meses en la cárcel, un período que describió con crudeza en su libro.

“En tu primera noche en prisión, lo que más te golpea son los gritos… gritos como de alguien herido, como si alguien estuviera muriendo”, relató.

Publicidad

Publicidad

“Quizás peor que los gritos es no saber por qué ocurren”, agregó.

Boris Becker llega al tribunal para la su sentencia, junto a su novia Lilian de Carvalho Monteiro, en 2022 (Getty Images).

Un regreso amargo a Wimbledon

Tras cumplir condena, Becker regresó a Alemania y recién pudo volver al Reino Unido en octubre de 2024, ya que su condena, además, le prohibía ingresar al Reino Unidos.

Sin embargo, su reencuentro con la Catedral no fue como soñaba. Según sus propias palabras Wimbledon lo ignoró en su cobertura televisiva, dejándolo fuera del panel de la BBC.

Publicidad

Publicidad

Así, el ídolo que alguna vez conquistó Londres a pura potencia, ahora carga con un relato mucho más oscuro, el de cómo la gloria más grande de su vida terminó siendo, según él, la raíz de su mayor caída.