Tomás Barrios y Matías Soto vs. Alex Knaff y Raphael Calzi en dobles de la Copa Davis: Hora y dónde ver en vivo

Chile se acerca a la clasificación a los Qualifiers de 2026 y el dobles de este domingo puede sellar la historia en el Estadio Nacional.

Por Javiera López Godoy

Matías Soto, Tomás Barrios, Raphael Calzi y Alex Knaff
Matías Soto, Tomás Barrios, Raphael Calzi y Alex Knaff

La jornada del sábado dejó a la Roja del tenis 2-0 arriba frente a Luxemburgo gracias a Cristian Garin y Tomás Barrios, que cumplieron en singles y dejaron a Chile al borde de la clasificación. 

Ahora, el Court Anita Lizana espera la acción del dobles para intentar cerrar la faena sin necesidad de alargar la serie de la Copa Davis.

¿A qué hora juegan Barrios y Soto en dobles de la Copa Davis?

Este domingo 14 de septiembre,a partir de las 16:00 horas, será turno de Tomás Barrios y Matías Soto, quienes unirán fuerzas frente a Alex Knaff y Raphael Calzi. 

Una victoria pondría a Chile en los Qualifiers de la Copa Davis 2026, algo que Nicolás Massú y compañía quieren abrochar cuanto antes.

¿Cómo y dónde ver el partido en vivo?

El duelo se disputará en el Estadio Nacional y contará con transmisión en varias plataformas.

TVN llevará la señal abierta, mientras que en cable y streaming se podrá seguir a través de TNT Sports y HBO Max.

