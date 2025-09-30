Matías Soto (280°) es uno de los cinco chilenos que dirán presente en el cuadro principal del Challenger de Antofagasta.

El jugador nacional, que viene de sumar ritmo en torneos en Argentina, tendrá un estreno especial y se medirá ante el brasileño Joao Lucas Reis da Silva (222°), con quien ya tiene historia.

El cara a cara está empatado. Soto ganó el primer cruce en el M25 de Portoviejo 2022 por 6-4 y 6-4.

Sin embargo, este año el brasileño tomó revancha en el Chile Open 2025, donde se impuso 6-4 y 6-3 en plena casa del chileno. Ahora, el tercer capítulo de esta mini rivalidad será en la arcilla nortina.

¿A qué hora juega Matías Soto vs. Joao Lucas Reis da Silva?

El duelo está programado para este martes 30 de septiembre, no antes de las 14:10 horas en la cancha central de Antofagasta.

Eso sí, habrá dos partidos previos, por lo que el inicio podría retrasarse.

¿Dónde ver en vivo el Challenger de Antofagasta?

La transmisión será online y gratuita a través de atptour.com.

Solo hay que entrar al menú “Challenger TV”, seleccionar “Challenger” y buscar el torneo bajo el nombre “Antofagasta” o directamente por los jugadores.

