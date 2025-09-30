Alejandro Tabilo (72°) continúa extendiendo su buen momento tenístico en Asia. Esta vez en el Masters 1000 de Shanghai, evento en el que logró pasar el corte de las clasificaciones.

Tras vencer al chino Jie Cui en la primera ronda, el chileno debía sortear un obstáculo más grande para entrar al cuadro principal: el francés Harold Mayot (150°).

Demostrando que sus buenas actuaciones en las semanas anteriores no fueron casualidad, de inmediato mostró supremacía en la cancha y se quedó con el primer set por 6-3.

Mantuvo ese tranco ganador en la segunda manga para no dar espacio a que el europeo pudiera remontar, y de esta manera se quedó con el partido con un contundente 6-3 y 6-4.

Tabilo entró al cuadro principal de Shanghai

Los rivales que puede tener Alejandro Tabilo

Ahora Alejandro Tabilo debe esperar que la organización del torneo determine quién será su rival en la primera ronda de este importante certamen de fin de temporada.

Publicidad

Publicidad

Sus rivales pueden ser los siguientes: Altmaier, Arnaldi, Brooksby, Comesaña, Djere, Giron, Halys, Navone, Shevchenko, Sonego, Thompson o Wu. Todos ellos esperan a un rival de la qualy.

ver también Arrugó contra Tabilo en una final, se echó al país más grande del mundo encima y ahora se arrepiente

El torneo comienza este miércoles, aunque aún no está definido el calendario. Habrá que esperar si Tabilo debuta inmediatamente o si lo hacen jugar el jueves, para darle un día de descanso.

Recordar que en los Masters 1000 los cabezas de serie quedan libres en primera ronda, por lo que es a partir de segunda ronda donde los mejores tenistas aparecen en escena.

Publicidad