Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Tenis

Alejandro Tabilo imparable: arrasa y se mete al cuadro principal del Masters 1000 de Shanghai

Alejandro Tabilo logró vencer al francés Harold Mayot en la última fase de las clasificaciones y jugará el penúltimo Masters 1000 del año.

Por Felipe Escobillana

Tabilo se metió al cuadro principal del Masters 1000 de Shanghai
© Getty ImagesTabilo se metió al cuadro principal del Masters 1000 de Shanghai

Alejandro Tabilo (72°) continúa extendiendo su buen momento tenístico en Asia. Esta vez en el Masters 1000 de Shanghai, evento en el que logró pasar el corte de las clasificaciones.

Tras vencer al chino Jie Cui en la primera ronda, el chileno debía sortear un obstáculo más grande para entrar al cuadro principal: el francés Harold Mayot (150°).

Demostrando que sus buenas actuaciones en las semanas anteriores no fueron casualidad, de inmediato mostró supremacía en la cancha y se quedó con el primer set por 6-3.

Mantuvo ese tranco ganador en la segunda manga para no dar espacio a que el europeo pudiera remontar, y de esta manera se quedó con el partido con un contundente 6-3 y 6-4.

Tabilo entró al cuadro principal de Shanghai

Tabilo entró al cuadro principal de Shanghai

Los rivales que puede tener Alejandro Tabilo

Ahora Alejandro Tabilo debe esperar que la organización del torneo determine quién será su rival en la primera ronda de este importante certamen de fin de temporada.

Publicidad

Sus rivales pueden ser los siguientes: Altmaier, Arnaldi, Brooksby, Comesaña, Djere, Giron, Halys, Navone, Shevchenko, Sonego, Thompson o Wu. Todos ellos esperan a un rival de la qualy.

Arrugó contra Tabilo en una final, se echó al país más grande del mundo encima y ahora se arrepiente

ver también

Arrugó contra Tabilo en una final, se echó al país más grande del mundo encima y ahora se arrepiente

El torneo comienza este miércoles, aunque aún no está definido el calendario. Habrá que esperar si Tabilo debuta inmediatamente o si lo hacen jugar el jueves, para darle un día de descanso.

Recordar que en los Masters 1000 los cabezas de serie quedan libres en primera ronda, por lo que es a partir de segunda ronda donde los mejores tenistas aparecen en escena.

Publicidad
Lee también
Tabilo vs. Mayot en Shanghai: Horario y dónde ver en vivo
Tenis

Tabilo vs. Mayot en Shanghai: Horario y dónde ver en vivo

Shanghái le sonríe a Tabilo: El prize money que ya consiguió sin ganar
Tenis

Shanghái le sonríe a Tabilo: El prize money que ya consiguió sin ganar

Tabilo extiende su buena racha y queda cerca del Masters de Shanghai
Tenis

Tabilo extiende su buena racha y queda cerca del Masters de Shanghai

Mide casi 2 metros, es canadiense, lo citaron a Japón adulto y espera por la Roja
Chile

Mide casi 2 metros, es canadiense, lo citaron a Japón adulto y espera por la Roja

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo