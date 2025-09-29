Es tendencia:
Tenis

Alejandro Tabilo extiende su buena racha en Asia y queda a un partido de entrar al Masters 1000 de Shanghai

Alejandro Tabilo avanzó a la última ronda de la qualy en donde debe enfrentar a un francés para ir al cuadro principal.

Por Felipe Escobillana

Tabilo está cerca del cuadro principal de Shanghai
© Getty ImagesTabilo está cerca del cuadro principal de Shanghai

Alejandro Tabilo (72°) está viviendo un renacer de temporada. A pesar de que no tuvo un buen primer semestre, al menos demuestra que en óptimas condiciones físicas es de temer.

En la gira por Asia llegó a la final del challenger de Guangzhou, luego ganó el ATP 250 de Chengdú y en primera ronda de Tokio dio gran pelea al belga top 50 Zizou Bergs.

Tabilo lucha para entrar al Masters 1000 de Shanghai

Ahora lucha en las clasificaciones del Masters 1000 de Shanghai, pues desea meterse en el cuadro principal para volver a enfrentarse a los mejores del mundo. Y su debut fue inmejorable.

Batió en el primer encuentro al chino Jie Cui (308°) por 6-3 y 7-5, avanzando de esta manera a la última ronda de la qualy y con opciones concretas de estar en el main draw.

Tabilo está a un partido de jugar el Masters 1000 de Shanghai

Tabilo está a un partido de jugar el Masters 1000 de Shanghai

El chileno, que es el primer sembrado de las clasificaciones, ahora tiene que chocar contra el francés Harold Mayot (150°), quien batió al chino Sun Fajing por 7-5 y 6-3.

El encuentro definitivo se jugará este martes, seguramente en la madrugada chilena, en lo que puede significar el regreso de Tabilo a las grandes ligas.

Roger Federer confirma su regreso al tenis en el Masters 1000 de Shanghái: "Estoy feliz de volver"

ver también

Roger Federer confirma su regreso al tenis en el Masters 1000 de Shanghái: “Estoy feliz de volver”

El salto de Tabilo en el ranking ATP

Recordar que esta semana el tenista nacional dio un gran salto en el ranking ATP gracias a sus últimas presentaciones en el circuito.

De haber estado 112 cuando jugó el ATP de Chengdú, logró subir 40 puestos y se ubica en la casilla 72, lo que espera mejorar en este fin de temporada.

