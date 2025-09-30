Alejandro Tabilo (72°) comenzó con pie firme en el Masters 1000 de Shanghai. Tras dejar en el camino a Jie Cui y Harold Mayot en la qualy, el chileno aseguró un cupo en el cuadro principal y también un interesante monto en prize money.

Ahora se prepara para enfrentar al estadounidense Marcos Giron, con la motivación de seguir avanzando y aumentar ese botín.

Tabilo asegura un premio antes de debutar

Clasificar al cuadro principal de un Masters 1000 no es cualquier cosa y Tabilo lo logró tras superar las dos fases de la qualy.

Este avance no solo le abre la puerta al cuadro principal, sino que le garantiza un premio significativo que cualquier tenista valoraría, incluso antes de su primer saque.

Jano ya aseguró un premio de 23,760 dólares, cerca de 22,8 millones de pesos chilenos, sin necesidad de jugar un solo punto en el cuadro principal.

ver también El enojo de Alcaraz antes de arrasar con Fritz y llevarse el título del ATP de Tokio: “No has jugado tenis en tu vida”

Lo que se puede ganar en Shanghai

El Masters 1000 de Shanghai reparte premios millonarios y cada ronda vale más que la anterior. Si Tabilo logra avanzar en el cuadro principal, podría aumentar su botín de manera considerable:

Publicidad

Publicidad

Ronda de 96: 23.760 dólares (22,8 millones de pesos)

23.760 dólares (22,8 millones de pesos) Ronda de 64: 35.260 dólares (33,9 millones de pesos)

35.260 dólares (33,9 millones de pesos) Ronda de 32: 60.400 dólares (58 millones de pesos)

60.400 dólares (58 millones de pesos) Octavos de final: 103.225 dólares (99,2 millones de pesos)

103.225 dólares (99,2 millones de pesos) Cuartos de final: 1 89.075 dólares (181,8 millones de pesos)

89.075 dólares (181,8 millones de pesos) Semifinal: 332.160 dólares (319,3 millones de pesos)

332.160 dólares (319,3 millones de pesos) Finales: 597.890 dólares ( 574,8 millones de pesos)

597.890 dólares ( 574,8 millones de pesos) Ganador: 1.124.380 dólares (1 mil millones de pesos)

Próximo desafío

El debut en el cuadro principal será contra Marcos Giron, estadounidense número 48 del ranking ATP. El partido todavía no tiene horario definido.