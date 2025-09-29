Es tendencia:
El Villena Open ya le deja dividendos a Nico Jarry: el premio que asegura el Príncipe solo por debutar

El chileno regresa al circuito tras más de un mes fuera de las canchas y lo hace con un premio asegurado en el Challenger de Villena.

Por Javiera López Godoy

Nicolás Jarry
© Getty ImagesNicolás Jarry

Después de una pausa  obligado por el nacimiento anticipado de su hija, que incluso lo dejó fuera de la Copa Davis, Nicolás Jarry (111° ATP) vuelve al circuito.

Su reencuentro con la competencia será en el Villena Open, un Challenger 100 en España donde arrancará en primera ronda ante el alemán Tom Gentzsch (286°).

Premio seguro solo por jugar

La buena noticia es que, gane o pierda en su estreno, Jarry ya tiene en el bolsillo 1.515 euros, algo así como 1,6 millones de pesos chilenos. 

Un premio nada despreciable considerando que llega sin ritmo de competencia.

Lo que viene en el camino de Jarry

Si el Príncipe avanza rondas, el monto se dispara. En octavos serían 2.450 euros, en cuartos 4.195, y así hasta llegar al gran premio del campeón de 20.630 euros, unos 23,1 millones de pesos. 

Este es el prize money del torneo:

  • Ganador: 20,630 euros (23,1 millones de pesos chilenos)
  • Finales: 12,110 euros (13,5 millones pesos chilenos)
  • Semifinal: 7,225 euros (8,1 millones de pesos chilenos)
  • Cuartos de final: 4,195 euros (4,7 millones pesos chilenos)
  • Ronda 16: 2,450 euros (2,7 millones de pesos chilenos)
  • Ronda 32: 1,515 euros (1,6 millones pesos chilenos) 
