No pudo ser. El tenista chileno Alejandro Tabilo (74° del ranking ATP) tenía un desafío difícil por delante en la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghai, pues debía enfrentar a un rival de linaje como el canadiense Felix Auger-Aliassime (13°).

Luego de tres encuentros con triunfos en el certamen que se juega en China, dos de qualy y el último triunfo a Marcos Giron, el zurdo de origen canadiense buscaba ratificar el buen momento que arrastra en suelo asiático, donde ganó su único título del año.

Tabilo sufrió en Masters 1000 de Shanghai

En el primer set, las fuerzas eran parejas entre ambos jugadores; sin embargo, hubo tres juegos en los que el nacional se fue del encuentro, entre el séptimo y noveno game, donde sufrió dos quiebres de servicio que le hicieron perder el parcial por 6-3.

Para la segunda manga, la situación fue similar, donde Tabilo logró recuperar su juego, mas no logró siquiera acercarse a quebrarle el saque a Auger-Aliassime. Es más, el canadiense logró un break decisivo en el octavo game, que le encaminó al triunfo definitivo, también por 6-3.

De esta forma, “Unagi” cierra de gran forma su gira por Asia, donde logró meterse a una final del Challenger de Huangpu, ganó el título del ATP 250 de Chengdú, no pasó la primera ronda en el ATP 500 de Tokio, y su reciente actuación en el Masters 1000 de Shanghai.

¿Cuál será su nuevo ranking ATP?

Tras poco menos de un mes de gira por el continente asiático, Alejandro Tabilo saltó de estar en el puesto 125° del listado mundial de tenistas, a dar un salto de 43 ubicaciones, para llegar ahora al 72° lugar con 826 puntos. Notable.

¿Cuándo volverá a jugar?

Por lo pronto, el chileno tendrá una semana de descanso en materia de campeonatos y volverá en la gira europea, donde a partir del lunes 13 de octubre será parte del ATP 125 de Olbia, en Italia, al cual ingresó en el cuadro principal.