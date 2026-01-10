Ex 4 del mundo lanza fuerte dardo a Carlos Alcaraz por despedir a Juan Carlos Ferrero: “Se disparan…”

La temporada 2026 del circuito ATP empezó con una gran polémica, porque el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, decidió despedir a su entrenador Juan Carlos Ferrero, pese a los buenos resultados que consiguieron.

La medida del español genera críticas y uno de los que analizó la situación fue el australiano Pat Cash, ex número 4 del ranking mundial, quien no está de acuerdo con que prescindan del trabajo de los coach con tanta facilidad.

“Como exjugador, le estás vendiendo tu conocimiento intelectual a un jugador. Le estás vendiendo 30 o 40 años de conocimiento y experiencia, y eso es invaluable. Te pagan una cierta cantidad de dinero por eso y hay que valorarlo, y a veces no. A menudo se disparan en el pie al no seguir con lo que hacen ni seguir buenos consejos“, dijo el oceánico.

Pat Cash compara el despido de entrenadores en el tenis con lo que pasa en el fútbol

Pat Cash fue más allá de lo que pasa en las canchas de tenis, ya que comparó lo que pasa con los entrenadores de otros deportes, como el fútbol, donde los despidos de los cuerpos técnicos son pan de cada día.

“He visto muchísimas veces que los jugadores se deshacen de su entrenador, y también lo vemos en el fútbol, ​​donde el Chelsea, equipo de la Premier League, despide a su entrenador tras perder un par de partidos. ¿Adónde los ha llevado eso?”, analizó.

“Seguir con un entrenador funciona, y si miras atrás, los mejores tenistas han tenido éxito haciéndolo. Lo que estamos viendo es una tendencia de jugadores que se deshacen de sus entrenadores por unos pocos dólares”, agregó.

Por último, Pat Cash indicó sobre la situación que “le das a un jugador todo tu conocimiento y quieres que trabaje contigo para consolidarlo en una buena carrera. Lo que suele pasar es que toman esa información y se van. Lo vemos mucho y, por lo general, no funciona y se perjudican a sí mismos”.