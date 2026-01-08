Es tendencia:
Tenis

Nicolás Massú apunta a lo más alto del ATP con su pupilo: “Vamos a alcanzar grandes cosas juntos”

El entrenador chileno tiene confianza en el polaco Hubert Hurkacz, quien se recuperó de sus problemas físicos y apunta al Top Ten.

Por Carlos Silva Rojas

Massú confía en Hubert Hurkacz.
Nicolás Massú no solamente es el capitán del equipo chileno de Copa Davis, sino que también es un cotizado coach en el circuito ATP y está trabajando con el polaco Hubert Hurkacz.

El chileno acompaña por el mundo al europeo, que ahora está en el casillero 83° porque perdió mucho terreno debido a graves lesiones, puesto que tocó techo al ser el 6° del planeta en 2024.

Massú está junto a Hurkacz en Sydney, torneo que sirve como antesala al Australian Open, y declaró que está seguro que llegarán a lo más alto junto al polaco.

Massú confía en las condiciones de Hubert Hurkacz

Nicolás Massú declaró sobre su pupilo que “estoy muy, muy feliz: hemos vivido momentos muy complicados. Cuando estás fuera del circuito siete meses tienes que tener paciencia, es muchísimo tiempo. Requiere que seas muy fuerte. No es fácil, a veces solo piensas en los torneos, mientras que la recuperación es lenta”.

“Estoy convencido, porque lo he vivido durante muchos años en el circuito, que en algún momento, si te mantienes fuerte, crees y trabajas al máximo, encuentras la recompensa”, agregó.

Nicolás Massú confía en su pupilo polaco. Foto: Getty

Por último, llenó de elogios al polaco y cree que trabajando juntos son capaces de volver a estar entre los mejores 10 jugadores del mundo.

“Es un gran talento. Además, trabaja muchísimo, es un tipo muy centrado. Como jugador, es muy completo: todavía creo que puede jugar en tierra batida al mismo nivel que en pista dura. Necesitamos mejorar algunos pequeños detalles que le lleven de vuelta a luchar en lo más alto, pero lo más importante es la salud: creo que si está sano, vamos a alcanzar grandes cosas juntos. Nada es imposible si mantienes esa ética de trabajo y esa mente positiva que Hubi posee“, cerró.

