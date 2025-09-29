Arrugó contra Tabilo en una final, se echó al país más grande del mundo encima y ahora se arrepiente

Una gran victoria sumó la semana pasada el tenista chileno Alejandro Tabilo, quien sumó su tercer título a nivel ATP tras ganar el Abierto de Chengdú.

En la final el zurdo dio el golpe, porque levantó dos match points en contra para vencer al número 9 del mundo, el italiano Lorenzo Musetti.

El europeo siguió jugando en la gira asiática tras el revés con Tabilo y fue parte del ATP 500 de Beijing, donde protagonizó una fea situación con la parcialidad china.

Fea polémica de Lorenzo Musetti con el público chino

Lorenzo Musetti se echó literalmente al país más grande del mundo encima, porque hizo un feísimo comentario sobre el público chino, durante su pasado partido con Mpesthi Perricard.

El italiano dijo durante el encuentro en su idioma “estos pu… chinos ¡siempre están tosiendo!”, situación que se viralizó y que no le perdonaron los asiáticos.

Luego, antes de su victoria ante el francés Adrian Mannarino, Musetti recibió una pifia gigantesca, situación que aceptó y luego se disculpó.

Lorenzo Musetti quedó eliminado en Beijing. (Photo by Lintao Zhang/Getty Images)

“Obviamente, esperaba este tipo de reacción de los hinchas. Creo que, en cierto sentido, me lo merecía, por eso quería disculparme personalmente por el micrófono al final del partido. Espero que, además de en redes sociales, sean apreciadas”, contó.

Ahora los chinos deben estar contentos, porque Lorenzo Musetti perdió sorprendentemente ante Learner Tien y no pudo acceder a las semifinales en Beijing.

