Alejandro Tabilo (72°) no se detiene. Después de conquistar el título en Chengdú, el chileno viajó directo al Masters 1000 de Shanghái, donde ya arrancó con el pie derecho tras vencer al local Jie Cui (308°) por 6-3 y 7-5 en la primera ronda de la qualy.

Ahora, su próximo escollo será el francés Harold Mayot (150°), en un duelo que definirá si Jano logra meterse en el cuadro principal del torneo.

El premio que asegura Tabilo en Shanghai

Lo interesante es que, gane o pierda ese partido, Tabilo ya tiene un premio garantizado por estar en la segunda ronda de la qualy. La suma es de 13,795 dólares, es decir, unos 13,2 millones de pesos chilenos.

Si logra superar a Mayot y se instala en el cuadro principal, la cifra se dispara a 23,760 dólares, equivalentes a 22,8 millones de pesos. Y desde ahí, cada ronda se transforma en un salto gigante de dinero.

El prize money en juego

El Masters 1000 de Shanghái reparte montos que hacen soñar a cualquiera. Solo por estar en primera ronda del main draw se ganan casi 24 mil dólares. Y si un jugador logra estirarse hasta la final, la recompensa es brutal:

Ganador: 1,124,380 dólares ( 1 mil millones de pesos)

1,124,380 dólares ( 1 mil millones de pesos) Finales: 597,890 dólares ( 574,8 millones de pesos)

597,890 dólares ( 574,8 millones de pesos) Semifinal: 332,160 dólares (319,3 millones de pesos)

332,160 dólares (319,3 millones de pesos) Cuartos de final: 189,075 dólares (181,8 millones de pesos)

189,075 dólares (181,8 millones de pesos) Ronda 16: 103,225 dólares (99,2 millones de pesos)

103,225 dólares (99,2 millones de pesos) Ronda 32: 60,400 dólares (58 millones de pesos)

60,400 dólares (58 millones de pesos) Ronda 64: 35,260 dólares (33,9 millones de pesos)

35,260 dólares (33,9 millones de pesos) R96: 23,760 dólares (22,8 millones de pesos)

23,760 dólares (22,8 millones de pesos) Clasificado 3: 0 dólares ( millones de pesos)

0 dólares ( millones de pesos) Clasificado 2: 13,795 dólares ( 0 pesos)

13,795 dólares ( 0 pesos) Clasificado 1: 7,155 dólares (6,8 millones de pesos)

Lo que viene para Tabilo

El chileno está a un paso de entrar al cuadro principal, y de hacerlo, además del premio asegurado, se le abre una vitrina de lujo en el torneo más grande de Asia.

Su racha viene encendida y Shanghái podría ser la plataforma para seguir escalando en el ranking y, de paso, engordar su cuenta bancaria.