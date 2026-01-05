Al Sevilla no le salió prácticamente nada en el duelo ante el Levante y Alexis Sánchez no escapó de eso, al punto que estuvo envuelto en una polémica sobre el final del partido. Cuando el trámite estaba absolutamente definido, el cuadro andaluz dispuso de un lanzamiento penal.

El elenco visitante vencía por 3-0 a los sevillistas, que pudieron descontar desde los 12 pasos. Todo fue después de una revisión en el VAR, donde el árbitro Iosu Galech Apezteguía se percató de una falta sobre Isaac Romero. Todo terminó peor para el elenco local.

Si bien Sánchez tomó la pelota para ejecutar la falta, el goleador histórico de la selección chilena tuvo un gesto con su compañero. Le dejó la pelota al “7”, quien quiso ganar confianza con un gol que serviría para decorar el resultado. Pero no pudo hacerlo.

Minutos antes, Alexis Sánchez pudo anotar de cabeza, pero desvió su remate. (Captura ESPN).

El remate de Romero fue repelido por el golero australiano Mattew Ryan, quien tapó con sus pies el primer intento. La pelota cayó de nuevo en poder del atacante, quien de palomita tuvo su segunda oportunidad. Pero el oceánico estuvo excepcional para evitar el descuento del Sevilla.

La cara de Alexis Sánchez tras cederle el penal a Isaac Romero. (Captura ESPN).

“Nosotros hemos tenido pocos penales en el torneo. Uno tuvimos, contra Barcelona que pateó Alexis. Después son ellos los que van a definir”, manifestó Matías Almeyda, quien fue consultado abiertamente por esta determinación en el campo de juego.

Isaac Romero justo antes de ejecutar el penal. (Captura ESPN).

El Pelado Almeyda agregó que “Alexis es uno de los encargados de patear. Lo habrán definido entre él e Isaac. Pero bueno, siempre digo que el que patea es quien tiene responsabilidad y ganas”. Una manera que tuvo el entrenador argentino de desdramatizar la situación.

DT del Sevilla cierra la polémica del penal que Alexis Sánchez le cedió a Isaac Romero

En el Sevilla no quisieron hacer polémica por esta cesión de Alexis Sánchez a Isaac Romero, quien desperdició un penal y tampoco pudo anotar en la posibilidad de rebote. Matías Almeyda prefirió quedarse con la gran intervención del mundialista australiano Matt Ryan.

“A veces se concretan y a veces está la virtud y la fortuna del portero, que hasta el rebote atajó”, manifestó el DT trasandino luego de esta caída sevillista frente al Levante, colista en la tabla de posiciones de la máxima categoría del fútbol español.

Alexis Sánchez sabe que al Sevilla no le salió nada ante Levante. (Fran Santiago | Getty Images).

Un toque de alerta muy fuerte para el elenco de Nervión, que en la campaña anterior coqueteó peligrosamente con la zona roja. “Ni bien llegué a este lugar dije que Sevilla tendrá que competir hasta el último segundo del torneo. Estoy firme con el pensamiento, con lo que veo todos los días y en cada juego”, expuso el ex adiestrador de River Plate y Chivas de Guadalajara.

“Será así: hasta el último segundo del torneo. Tenemos que estar preparados y ser fuertes en esta lucha. Un día juegas muy bien y mereces, al otro día no lo mereces. Esta inestabilidad es la que tiene desde hace un tiempo este equipo. Es la realidad, el que no la ve tiene un problema”, advirtió Almeyda.

Y finalizó con un mensaje que buscaba mantener en pie a sus pupilos. “Yo la estoy viendo. No me modifica un partido, pero me voy con un sabor totalmente amargo. Pero hay que seguir en esta batalla”, sentenció el trasandino, quien llegó al Sánchez Pizjuán tras haber dirigido al AEK Atenas en Grecia.

Revisa el compacto de la derrota del Sevilla ante Levante

Así va el Sevilla en la tabla de posiciones de La Liga 25-26

El Sevilla suma 20 puntos al cabo de 18 partidos jugados en La Liga 25-26. Está lejos de la zona roja, pero no puede despreocuparse.

