La polémica salida de Leandro Fernández en Universidad de Chile sigue dando que hablar, una vez que el técnico Francisco Meneghini lo dejó fuera de la temporada 2026.

El delantero tuvo que buscar la salida del club para marcharse a Argentinos Juniors en su país, aunque el episodio sigue dando que hablar entre los bullangueros.

Pero fue el histórico goleador Pedro González, quien aseguró que no era el momento de salir para un atacante de esas condiciones por todo lo que significaba incluso para los hinchas.

“Merecía otra oportunidad para pelear con la gente que iba a llegar”, comentó en el programa de YouTube en Emisora Bullanguera, dejando en claro que fue una mala decisión.

Leandro Fernández fue presentado en Argentinos Juniors.

“El Heidi González entró en el corazón del hincha de la U”

Pedro González se sentía representado en Universidad de Chile con Leandro Fernández, por lo mismo, no le gustó para nada la forma en que lo sacaron del equipo.

“Le faltó un poco más, le quedaba un poco más, fue un jugador que por una lesión tuvo un bajón, que es normal, pero que hizo goles importantes y entró en el corazón de la hinchada y eso se valora”, explicó.

“Tenía un personalidad que se notaba, tomaba el balón le pegaba a fuera del aérea, enganchaba con cosas distintas a cualquier delantero, por eso me pareció extraño, pero hay que estar en la interna y respetar las decisiones del entrenador”, precisó.

