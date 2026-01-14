Universidad de Chile está teniendo una excesiva paciencia en el mercado de fichajes para la temporada 2026, por la gran espera que han debido tener con el arribo de Juan Martín Lucero.

El delantero necesita salir con un acuerdo del Fortaleza de Brasil para viajar a Chile e incorporarse al cuadro de Francisco Meneghini, algo que tiene desesperado a los hinchas.

Pero hay uno que hace un importante llamado a la calma, donde asegura que, de llegar, será un tremendo aporte con goles, por lo que hay que ser pacientes porque todo salga bien.

Fue Pedro González quien sacó la voz para asegurar que es justo el tipo de goleador que necesita la U en este momento, por lo que es muy importante que llegue.

Pedro González asegura que Lucero es justo lo que necesita la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

ver también Meneghini pide paciencia con Lucero en U de Chile: “Prefiere perder días que cerrarle la puerta”

El Heidi tiene confianza con Lucero y Octavio Rivero en la U

Fue en conversación con el programa de YouTube de Emisora Bullanguera donde Pedro González habló del interés de Juan Martín Lucero, donde asegura que será clave en Universidad de Chile.

Publicidad

Publicidad

“Sí, lo vi en Colo Colo, lo vi en Brasil y la verdad que es un delantero que cumple las características para jugar en la U. Aguanta bien, es guapo en el área y ese tipo de delanteros le caen bien a la U”, explicó el gran goleador.

Pese a esto, también puso el dedo para arriba con los arribos de Eduardo Vargas, en su calidad de histórico, además de Octavio Rivero que, según él, llega en un gran momento.

“Son buenos, creo que serán aporte. Eduardo tiene mucha experiencia y Octavio viene de buenas campañas en el fútbol ecuatoriano y son delanteros importantes”, detalló.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Vuelco en U de Chile! Avisan que Fortaleza negocia a Juan Martín Lucero como moneda de cambio en otro club

Mira la entrevista: