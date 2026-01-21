Resulta inverosímil pensar que Boca Juniors tenga relación con algún jugador de San Marcos de Arica en el mercado de fichajes. Y ciertamente no será así en 2026, aunque en el cuadro Xeneize están en búsqueda de contratar a un centrodelantero argentino que pasó por los Bravos del Morro.

Se trata de un ariete de 25 años que estuvo una temporada y media en el equipo ariqueño, donde logró el título de la Segunda División Profesional. Luego de su estadía en el Carlos Dittborn, Rodrigo Auzmendi emigró rumbo al Motagua de Honduras.

Allí anotó 24 goles en 49 encuentros. Una cifra nada despreciable que motivó a Banfield a apostar sus fichas en él. En el Taladro, el ariete suma 15 encuentros disputados. Anotó cuatro goles y regaló dos asistencias. Este centrodelantero, quien mide un metro y 91 centímetros, hoy está en el radar Xeneize.

Rodrigo Auzmendi jugó un año y medio en San Marcos de Arica. (Foto: Instagram).

Eso informó la periodista Candela Leiga en TNT Sports Argentina. “Boca mantuvo charlas con el entorno de Rodrigo Auzmendi”, aseguró la citada comunicadora en este rastreo por un nuevo centrodelantero para el plantel adiestrado por Claudio Úbeda.

“Banfield está un club muy necesitado económicamente, ya vendió a Martín Río a Talleres de Córdoba. El Taladro vive una situación apremiante, vender es lo que necesita el club para sostenerse”, contaron en ESPN. Una información que respaldó Emiliano Raddi, quien cubre el devenir diario boquense.

Mercado: Boca tiene al ex San Marcos de Arica Rodrigo Auzmendi

El interés que tiene Boca Juniors en el ex San Marcos de Arica Rodrigo Auzmendi no se materializó en un interés formal. Por ahora, sólo son contactos. Por eso mismo, hay otros dos arietes que parecen estar antes en la lista de prioridades de Juan Román Riquelme.

Uno es Alexis Cuello, quien pertenece a San Lorenzo de Almagro y por quien ya hay una negociación en curso. Y el otro, el paraguayo Ángel Romero, quien está en condición de agente libre y recibió un llamado desde La Bombonera.

“El interés fue para conocer a Auzmendi. Se sondearon varios jugadores de distintos clubes. En las últimas horas hubo una nueva conversación, pero yo no lo pongo tan arriba como los otros dos”, aseguró Emiliano Raddi, quien dio al guaraní como carta ante la fallida negociación por el colombiano Marino Hinestroza.

Marino Hinestroza tuvo negociaciones muy avanzadas con Boca, pero jugará en Vasco de Brasil. (Gabriel Aponte/Getty Images).

Por lo pronto, Boca Juniors no suma ningún refuerzo y está ad portas de comenzar su participación en la Liga Profesional de Argentina: este domingo 25 de enero, el Xeneize será local ante Deportivo Riestra en La Bombonera por el estreno liguero desde las 18:30 horas.

