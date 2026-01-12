Carlos Palacios está iniciando una nueva temporada en Boca Juniors, donde quiere lograr su consolidación. Sin embargo, el arranque no será según lo esperado.

La Joya partió en 2025 al fútbol argentino para defender la camiseta de los Xeneizes. Si bien se ganó la titularidad, su redimiendo no destacó del todo en una campaña complicada para el club. Por esta razón, ahora tiene la presión de demostrar su talento.

Problemas para Palacios en Boca

En un equipo de la envergadura de Boca Juniors, cada entrenamiento y partido es una lucha constante para ganarse una camiseta de cara a las competiciones oficiales. El club decidió ratificar a Claudio Úbeda como DT, quien encabeza la pretemporada.

Los Xeneizes tendrán este miércoles 14 de enero su primer examen con un importante duelo amistoso, donde se medirán ante Millonarios. Este encuentro será por la Copa Miguel Ángel Russo, en honor al fallecido entrenador que fue campeón con ambas instituciones.

Para el duelo ante los colombianos, Úbeda quiere ir probando al equipo titular para jugar la Copa Libertadores. Carlos Palacios no dirá presente en la oncena, no por rendimiento, sino que lamentablemente el chileno viene con problemas en la rodilla derecha que no lo han dejado entrenar con normalidad.

Por lo anterior, Palacios quedará fuera del duelo con Millonarios y su equipo formará con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

Carlos Palacios suma 36 partidos en Boca Juniors, con 3 goles y 4 asistencias. En el 2026 buscará su consolidación definitiva en La Bombonera y así también intentar volver a ser opción para la selección chilena. No es convocado a La Roja desde 2024.