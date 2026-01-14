Coquimbo Unido selló una campaña brillante en 2025, donde lograron coronarse campeones de la Primera División por primera vez en su historia. Sin embargo, tras abrirse el mercado de fichajes, los Piratas han sufrido importantes bajas y ahora, se suma una nueva.

Tras la salida de Esteban González, el DT del equipo campeón, que fichó por Queretano FC de la Liga Mexicana, se sumaron las salidas de Bruno Cabrera, Matías Palavecino, Cecilio Waterman y Cristián Zavala

La nueva salida que azota a Coquimbo Unido

Este miércoles, San Marcos de Arica anunció que Nahuel Donadell regresa al equipo para luchar esta temporada en Primera B. “Qué lindo es volver a verte. De celeste otra vez. Nahuel Donadell está de vuelta en San Marcos de Arica”, señaló a través de sus redes el conjunto nortino.

La carrera de Nahuel Donadell

El jugador de 34 años comenzó su carrera en Unión Española el 2010, para luego pasar por equipos como Deportes Puerto Montt, Deportes Valdivia, San Antonio Unido, Deportes Valdivia, General Velásquez, San Marcos de Arica, con quienes se coronó campeón de la Segunda División en 2022.

El 2024 fichó por Cobreloa, llegando el 2025 a Coquimbo Unido, con quien levantó el campeonato de la Primera División Nacional ese mismo año. Al terminar el campeonato finalizó su vínculo con los Piratas, quedando como jugador libre.

