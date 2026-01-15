¿La jugará Chile? El día en que se juega la final del Mundial Kings League 2026

Chile sigue soñando en grande en el Mundial de la Kings League. Este jueves La Roja jugará el partido más importante en su corta carrera en este renovado formato y enfrentará por las semifinales del certamen planetario al combinado de España.

Gran duelo que definirá a los dos seleccionados que avanzarán a la gran final, instancia máxima de este llamativo torneo que se desarrolla en Brasil este 2026.

La cita decisiva ya tiene fecha y hora confirmadas, y contará con la presencia de dos de los cuatro combinados que siguen en carrera: Chile, España, México y Brasil, todos con méritos suficientes para aspirar al título de campeón del mundo. Conoce todos los detalles, a continuación, en RedGol.

¿Cuándo se juega la final del Mundial de la Kings League?

De acuerdo a la programación oficial del certamen, la final del Mundial de la Kings League 2026 se jugará este sábado 17 de enero , dos días después de las semifinales, en horario que será confirmado una vez concluidos los duelos de este jueves.

¿La sede? El recinto que albergará este duelo decisivo no será otro que el Allianz Parque de Sao Paulo, recinto con una capacidad para 55.000 espectadores y donde hace de local Palmeiras.

El ganador del certamen sucederá a Brasil como campeón vigente de este certamen, esto luego de que la ‘verdeamarela‘ conquistara la edición 2025 del campeonato planetario, esa vez disputado en Italia.

¿Dónde ver la final del Mundial de Kings League?

El partido decisivo del Mundial de la Kings League irá en vivo por la plataforma online 13GO. Además, se podrá seguir en vivo, completamente GRATIS y online a través de los canales oficiales de la Kings League en YouTube y Twitch.

Finalmente, también estará disponible por TV de pago en la señal de ESPN 3 y online mediante una suscripción al plan Premium de Disney+.