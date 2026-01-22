Los masivos incendios forestales que afectan a las regiones del Biobío y Ñuble no dejaron indiferente a los deportistas nacionales, donde la atleta Evelyn Ortiz utilizó sus redes sociales para organizar una cruzada solidaria en ayuda de los afectados.

A través de su cuenta de Instagram, la Gacela escribió: “Querida comunidad, estamos organizando una subasta para ir en apoyo de una familia que fue afectada por los incendios en el sur”.

“Esperamos que se sume el mundo del deporte y que los deportistas nos apoyen donando algo de valor en su carrera deportiva para subastar, desde ya agradezco que etiqueten a su deportista favorito, comenten y compartan esta iniciativa”.

Evelyn Ortiz y Luis Jiménez encabezan subasta solidaria

Ante esto, distintos deportistas alzaron la voz y en los comentarios expresaron su colaboración, entre ellos Luis Jiménez, con quien la atleta compartió en el encierro de Mundos Opuestos.

Asimismo, reveló que la subasta la hará junto al exfutbolista Luis Jiménez. “Me ha ayudado mucho con sus contactos y la voluntad de apoyar esta iniciativa. Además, mañana viajaré a la zona afectada apoyando en la limpieza lugar, ya que se necesitan muchas manos”.

“Es momento de unir fuerzas y brindar ayuda a quienes lo están pasando mal, utilizar nuestra vitrina en post de los que nos necesitan”.

En la misma línea, agrega: “Hago una convocatoria a todos los deportistas que quieran sumarse a la subasta solidaria en apoyo a la familia de una atleta master que se vio afectada por el incendio“.

“La idea es que puedan donar algo de valor deportivo para subastarlo online y lo recaudado será entregado a aquella familia que perdió todo”

Agregando que distintos deportistas ya se han hecho parte. “Ya he recibido los primeros aportes de Bárbara Hernández, Karen Araya, Domingo Saavedra, Ignacio Casale, Marcelo Díaz, Santiago Ford y Giselle Álvarez en nuestro primer día de convocatoria, esperando que se sumen más deportistas”.

