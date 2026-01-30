U. de Chile cuenta los minutos para su partido contra Audax Italiano, el que dará inicio a la Liga de Primera 2026. Azules e itálicos se enfrentan este viernes 30 de enero desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

Será el gran debut del Bulla de Francisco Meneghini, quien tuvo un único amistoso oficial (derrota contra Universitario) como preparación para esta nueva campaña.

A solo horas del partido, U. de Chile publicó la lista de citados en sus redes sociales, donde destacan sus tres delanteros refuerzos. Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero están todos presentes en el listado. Además, aparece Lucas Romero, pero no Marcelo Morales.

Por otra parte, se confirma la ausencia de Marcelo Díaz entre los citados contra Audax Italiano. El mediocampista aún no es considerado después de realizarse una cirugía de resección de exostosis de calcáneo del talón izquierdo, por la que empezó a entrenar después que sus compañeros.

U. de Chile vs Audax Italiano: la formación de los azules

Para el estreno en el torneo nacional, Paqui Meneghini corrige algunos de los errores que le costaron caro ante Universitario en Perú. Para eso, usará una la siguiente formación.

Contra Audax, la U formaría con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia y Felipe Salomoni; Lucas Romero y Charles Aránguiz; Maximiliano Guerrero, Javier Altamirano y Lucas Assadi; Octavio Rivero.

