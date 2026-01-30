Universidad de Chile sumó a Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero como refuerzos en el ataque para este 2026, nombres conocidos y de peso para el plantel azul que tendrá como entrenador a Francisco Meneghini.

Por ahora, Rivero asoma como el centrodelantero titular, mientras Lucero sería la alternativa desde la banca. Vargas pinta más como extremo o mediapunta.

Eso sí, para el debut contra Audax Italiano la duda en la formación es si Eduardo Vargas aparecerá como centrodelantero en lugar de Octavio Rivero. Lo que prende las alertas sobre Lucero.

Rivarola les da la clave a los delanteros de la U: el físico y los goles

Y contrario a lo que pretende Paqui Meneghini, el ex goleador e ídolo de Universidad de Chile, Diego Rivarola, reveló que si fuera por él, el delantero centro sería precisamente Juan Martín Lucero.

“Tendría que verlos en el día, pero tal vez me inclinaría por Juan Martín Lucero“, manifestó Rivarola en diálogo con BolaVip Chile.

De todas formas, Gokú sentencia que “cuando tú tienes delanteros de mucho nivel y muy parejos en su rendimiento, el que marque la diferencia será el que esté mejor físicamente en el momento y el que haga los goles“.

Junto a lo ex Colo Colo (Rivero y Lucero), además de Vargas, Universidad de Chile fichó como refuerzos a Lucas Romero y Marcelo Morales.