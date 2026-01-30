Desde que tomó la decisión de salir desde Universidad de Chile, pese a sus buenas campañas y con un año de contrato por cumplir, pareciera que al técnico argentino Gustavo Álvarez le comienza a caer el “karma” por su actitud contra el cuadro azul.

Se suponía que el oriundo de Lomas de Zamora iba a salir del Romántico Viajero para hacerse cargo de la selección de Perú. Pero resulta que la federación de ese país sorprendió a todos al nominar al brasileño Mano Menezes como su nuevo entrenador.

Entonces, Álvarez apareció en la órbita del Millonarios de Colombia, donde juegan Rodrigo Ureña y el “Tucu” Contreras, para ocupar el lugar que dejó Hernán Torres tras no ganar en las primera tres fechas. Pero, ¿adivinen qué ocurrió?

Gustavo Álvarez recibe nuevo portazo tras salir de la U

Si bien el ex estratega azul era de los favoritos, según la prensa cafetalera, para hacerse del cargo, apareció un compatriota suyo para sacarlo del camino cuando tenía “el saco puesto” y se convertirá en el nuevo estratega del cuadro “embajador”.

Según dio a conocer el medio ecuatoriano MachDeportes, “Millonarios avanza en las gestiones para concretar la llegada de Fabián Bustos como su entrenador”, en referencia al profesional que ostenta títulos en sus pasos por Barcelona de Guayaquil, Delfín y Universitario en Perú.

“El entrenador argentino mantiene negociaciones muy avanzadas con la dirigencia para asumir el cargo, con conversaciones que ya se encuentran en su fase decisiva. Es el principal candidato para tomar el mando del equipo colombiano, a la espera de que se cierre el acuerdo en los próximos días”, añadió.

¿Cuál será el futuro del entrenador?

Lo anterior no significa que Gustavo Álvarez deje de ser opción en Millonarios, es más, junto con Bustos y otro argentino como Ariel Holan son las opciones que se manejan en Colombia para tomar el cargo.

Los números del trasandino en los azules

Durante su paso de dos temporadas por Universidad de Chile, donde ganó la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025, dirigió un total de 93 encuentros entre torneos locales e interncionales, con un 64,16 por ciento de efectividad, en base a 53 triunfos, 20 empates y 20 derrotas.

