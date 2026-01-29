Rodrigo Contreras fue uno de los 10 futbolistas que dejaron Universidad de Chile rumbo a la temporada 2026, pese a que mostró una importante cuota goleadora con la institución durante 2025. Pese a ello, partió hasta Colombia.

El ariete argentino, cuyo pase pertenece a Deportes Antofagasta, llegó por todo el presente año a Millonarios, uno de los equipos grandes de la nación cafetalera y ya demostró su valor en cancha, con dos goles convertidos durante las primeras tres jornadas.

Este fin de semana, el “Tucu” Contreras tuvo su bautismo en las redes durante la derrota como local ante Júnior de Barranquilla. Y ahora, volvió a convertir para la nueva caída de su escuadra, esta vez por 2-1 con Deportivo Pasto, que trajo consecuencias.

“Tucu” Contreras se queda sin técnico en Millonarios

Tal como ocurriera con su ex compañero en la U, Nicolás Guerra, que tras debutar con Instituto de Córdoba vio como su entrenador Daniel Oldrá dejó su cargo, en Colombia ocurrió una situación similar con quien dirigía al trasandino, Hernán Torres.

Por medio de un comunicado oficial, Millonarios anunció que “Hernán Torres no continuará como Director Técnico del equipo”, lo que deja al “Tucu” Contreras en una incómoda situación, no sólo en la Tabla de Posiciones donde son colistas absolutos sin puntos luego de tres fechas.

Además, el goleador se queda sin el técnico que lo llevó hasta Colombia. Aunque la situación puede cambiar con el correr de los días, pues desde ese país apuntan a que uno de los candidatos a dirigir el cuadro azul sería nada menos que Gustavo Álvarez, último DT de la U.

Los números del ex U en Colombia

Rodrigo “Tucu” Contreras disputó en el inicio de la temporada en el fútbol colombiano con Millonarios un total de 247 minutos en las tres primeras jornadas, con sus dos goles convertidos.

