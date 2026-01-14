Regresa la acción en Boca Juniors. Este miércoles el conjunto Xeneize será local en el estadio de La Bombonera frente al siempre difícil conjunto cafetero, Emelec de Ecuador.

Gran encuentro que marca el inicio de año para los dirigidos por Claudio Ubeda y que lamentablemente podría no contar con los chilenos Carlos Palacios, ni Williams Alacón. Conoce los motivos tras esta decisión, a continuación, en RedGol.

¿Cuándo y a qué juega Boca Jrs vs. Millonarios?

Boca Juniors enfrenta a Millonarios este miércoles 14 de enero a partir de las 21:00 horas de Chile en La Bombonera.

¿Dónde ver en vivo por TV o STREAMING a Boca Juniors de Palacios y Alarcón?

El partido entre Boca Juniors y Millonarios NO será transmitido por TV, sin embargo, si deseas ver EN VIVO este partidazo, podrás hacerlo de manera exclusiva por la app Disney+, exclusivo para los suscriptores del plan Premium.

¿Juega Palacios? El chileno una de las dudas de Ubeda en Boca Jrs:

De acuerdo a medios trasandinos, una de las principales dudas que tendría Claudio Úbeda en su citación es la presencia de Carlos Palacios. El chileno, junto a Edinson Cavani y Rodrigo Battaglia, ni siquiera participó del entrenamiento debido a molestias físicas, por lo que se señala que es poco probable que vean acción.

Sin embargo, advierten que Palacios es el único de los tres que podría meterse a última hora entre los citados, aunque difícilmente sume minutos en el encuentro.

Así, la probable formación de Boca Juniors estaría conformada porAgustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Kevin Zenón o Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.