En el comienzo del Torneo de Apertura 2026 en el fútbol argentino, una de las ausencias más destacadas que tiene Boca Juniors es la del delantero chileno Carlos Palacios, quien está afuera por una sinovitis en su rodilla derecha.

De hecho, “La Joya” se perdió los juegos de pretemporada del cuadro xeneize y mira desde las tribunas el presente irregular que vive su equipo, con dos victorias y dos derrotas en las primeras cuatro jornadas.

De cara al fin de semana, donde Boca jugará a Platense en La Bombonera, el cuadro que dirige Claudio Úbeda recibió una muy buena noticia sobre Palacios, y es que según confirmó ESPN, ya está en condiciones para volver a las canchas.

ver también Celebra Boca: ponen fecha para el regreso de Carlos Palacios a las canchas

Carlos Palacios listo para reaparecer en Boca Juniors

El periodista de la cadena internacional Emiliano Raddi reveló en las últimas horas que el nacional dejó atrás la molestia que sufrió en su rodilla derecha y que trabajó este lunes a la par de sus compañeros en el predio de su equipo en Ezéiza.

“Terminó el entrenamiento en el predio de Ezeiza. Carlos Palacios y Lucas Janson se sumaron a la par del grupo en el día de hoy. Dependerá de la semana de entrenamientos para ver si ya pueden estar vs Platense”, informó el reportero de Boca.

Recordemos que el último encuentro que disputó “La Joya” con la camiseta xeneize fue hace dos meses, el 7 de diciembre del 2025, cuando fue titular en la derrota como local por 1-0 ante Racing en semifinales del Torneo de Clausura argentino.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Los números de “La Joya” como xeneize

En su primera temporada con Boca Juniors el 2025, Carlos Palacios disputó un total de 36 encuentros a nivel local e internacional, con 2.754 minutos en cancha, donde registró tres goles y cuatro asistencias.

Así está el equipo del chileno en la Tabla de Posiciones

Publicidad