Era el reemplazante de Vicente Pizarro, Fernando Ortiz lo borró y ahora se va a préstamo a rival de Colo Colo

Colo Colo se mueve en el mercado de fichajes. En ByN indicaron que buscarán nuevos refuerzos y la fecha tope es el 19 de febrero, que es justo antes del inicio de la cuarta fecha y es el plazo límite por el reglamento de la ANFP.

El tema es que así como se buscan nuevos nombres, también en el Estadio Monumental se desprenden de jugadores que no tendrán minutos en este 2026. Al menos con Fernando Ortiz ya que no recibieron el visto bueno del DT.

Este es el caso de uno de los jugadores de mayor proyección como Bryan Soto y que en 2025 ya sumó minutos como titular en Deportes Iquique. Incluso se indicó que podría ser el reemplazante ideal de Vicente Pizarro que en está ventana de contrataciones emigró a Rosario Central.

Así las cosas, el jugador no logró acoplarse al sistema del “Tano” y ni sumó minutos en la pretemporada. Por lo que fue renegado y hasta fue parte del grupo de jugadores que no entrenaba con el plantel y que el Sifup denunció por maltrato.

Bryan Soto fue de los puntos más altos en Iquique y tras no tener oportunidad en Colo Colo, será nuevo refuerzo de Audax

¿Qué pasa con Bryan Soto?

Ante este complejo escenario, según indica Cacique Pasión, el jugador dejará nuevamente el Estadio Monumental. Ahora el futbolista de 24 años será nuevo refuerzo de Audax Italiano, cuadro que disputará la Copa Sudamericana.

Por lo que Bryan Soto se sumará al cuadro tano, y está será su sexto club tras los pasos por Colo Colo, La Serena, Copiapó, Everton y Deportes Iquique. Ahora su debut dependerá del cuerpo técnico que comanda Gustavo Lema.