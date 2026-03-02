Desde Colo Colo hasta el último club que dirigió: los mensajes en la despedida de “Pelé” Álvarez

El fútbol chileno está de luto. Este lunes se confirmó la muerte de José Luis Álvarez a la edad de 65 años. El delantero más conocido como “Pelé” sufrió complicaciones de salud y este lunes su familia confirmó su sensible fallecimiento.

Una partida que impactó al balompié nacional ya que en su carrera como futbolista defendió las camisetas de La Serena, O’Higgins, Unión La Calera, Magallanes y Arica entre otros. Incluso tuvo un paso por Jorge Wilstermann de Bolivia. Además en estuvo en Colo Colo donde ganó cuatro títulos y también vistió la camiseta de la selección chilena.

Por lo mismo, al confirmarse su lamentable partida de inmediato se publicaron los mensajes de apoyo y reconocimiento para “Pelé” Álvarez. “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y cercanos en este difícil momento”, indicó Colo Colo que fue el primer club en referirse al tema.

“Durante su etapa en el Cacique, fue parte de los títulos del Campeonato Nacional de 1981 y 1983, además de conquistar la Copa Chile en 1981 y 1982, dejando su nombre en la historia del Eterno Campeón”, recalcaron.

“Un extraordinario jugador de fútbol, pero mejor aún como persona. Siempre de la mano de Dios y con una buena oración para todo el que te rodeaba. En nuestro equipo quedará un vacío que nadie podrá llenar. Vivirás por siempre en nuestra memoria y en nuestros corazones”, agregaron desde “Colo Colo de todos los tiempos”. La agrupación de ex jugadores albos lamentaron la partida de su ex compañero en cancha.

El último club que dirigió “Pelé” Álvarez

Pero también hubo una despedida emotiva desde el club que dirigió antes de partir. Esto tiene relación con el Cultural Doñihue, que fue el último equipo que estuvo bajo su dirección técnica.

“Pelé” Álvarez nación en La Serena y allá comenzó su carrera profesional. Sin embargo, las vueltas de la vida lo llevaron hasta Doñihue, ciudad de la región de O’Higgins, donde pasó sus últimos días formando y dirigiendo en el fútbol amateur.

“El profe Pelé con sus valores logró motivar y ayudar a cientos de jóvenes de la zona que tenían un solo sueño: llegar a lo más alto del fútbol. Gracias por todo profe Pelé, siempre tendremos presente su legado. Dios protege a su familia y a sus cercanos por los siglos de los siglos”, recalcó el cuadro doñihuano.

