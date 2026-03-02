Un duro momento enfrenta Colo Colo. Este lunes se confirmó la partida de uno de sus delanteros más queridos por los hinchas y por el fútbol chileno. Lo que tiene relación con el sensible fallecimiento de José Luis Alvarez.

El histórico delantero más conocido como “Pelé” Álvarez dejó este mundo a los 65 años. El jugador nacido en La Serena había revelado que enfrentaba un complicado momento de salud.

“Superé un cáncer y ahora me detectaron otro al hígado. Necesito ayuda económica para seguir financiando mi difícil estado de salud. El cáncer me tiene atrapado y me persigue”, expresó en Punto Deportivo Chile.

“Pelé” Álvarez falleció este lunes a los 65 años de edad

Según pudo averiguar Redgol, este lunes dejó este mundo el querido “Pelé” Álvarez. Sus últimas horas las pasó acompañado de sus seres más cercanos en la comuna de Doñihue. Ciudad de la región de O’Higgins donde se realizarán sus funerales.

El apodo que marcó al “Pelé” Álvarez

José Luis Álvarez destacó dentro de la cancha por su rapidez y olfato goleador. Esto lo llevó a jugar por clubes como La Serena, O’Higgins, Calera, Magallanes, Arica, Cobreandino, Melipilla, Talante y Jorge Wilstermann en Bolivia. También dijo presente en la selección chilena.

Pero lo que más marcó su carrera fue el particular apodo: “Pelé”. El que mantuvo hasta después del retiro y que lo hizo reconocido cuando trabajo como guardia de seguridad durante el período de Claudio Borghi en Colo Colo.

“¿Por qué me decían Pelé? Fue porque no puedo desmentir que soy moreno, jajá. Pero de chico era bueno para la pelota y así me decían en el barrio. Estaba de moda además Pelé, que fue el mejor de todos los tiempos. No creo que salga otro”, confesó el querido delantero nacional.

