Colo Colo

Esto es lo que se sabe de uno de los refuerzos que traerá Colo Colo: es argentino, viene de Europa…

El Cacique necesita reforzar ciertas áreas de la cancha. Para eso, busca cerrar el pase de dos refuerzos, uno de ellos "juega en Europa".

Por Jose Arias

© ANDRES PINA/PHOTOSPORTEl Cacique busca dos refuerzos.

No es sorpresa que Colo Colo busque refuerzos. El Cacique no ha funcionado como se esperaba en este comienzo de 2026 y ya se empiezan a prender los focos de alerta en el club.

Es por eso que, como una solución, se empezó a vitorear que a Colo Colo aún le quedaban dos refuerzos por traer en este mercado de fichajes. Se hará el esfuerzo económico para que ello ocurra.

Con esto en mente, ahora queda esperar cuáles serán tales refuerzos. En eso se ha concentrado la especulación. No obstante, no se llega a conclusiones y lo único que se sabe es la posible nacionalidad de uno de los fichajes.

Sabemos esto por el momento

Ante todo, lo que se sabe de uno de los refuerzos que quiere traer Colo Colo es que es argentino. Esto es acorde a lo planteado desde un principio, considerando que, además de las posiciones (extremo derecho y volante ofensivo), se sabía que uno sería extranjero.

Según aseguró Coke Hevia, el refuerzo no sería Mateo Sanabria, uno de los que sonaba. El joven delantero trasandino del Al-Ain de Emiratos Árabes quedaría excluido y, en su lugar, toma fuerza uno proveniente de otra liga.

Esto es lo que sabemos, según Coke Hevia: uno de los jugadores es argentino, juega en una liga europea, tiene “buena edad” y está listo para jugar (es decir, no estaría siendo tomado en cuenta por su club). Un abanico enorme de jugadores puede sacarse como conclusión, aunque queda mucho aún por especular.

¿Cómo va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?

