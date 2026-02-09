Diego Valdés fue una de las grandes figuras que tuvo Vélez Sarsfield en la victoria por 2-1 sobre Boca Juniors. Sobre todo por la influencia que tuvo en el resultado, pues apareció en los dos goles de Matías Pellegrini. En el que abrió la cuenta, el volante ofensivo chileno sacó un preciso centro para el rubio atacante zurdo.

Y en el 2-0 parcial, el Mago Valdés le puso un pase quirúrgico, milimétrico, ideal para que Pellegrini venciera al golero Agustín Marchesín con un tiro de primera. Fueron dos muestras de mucha calidad del “10” del Fortín, quien sigue con su crecimiento en la Liga Profesional de Argentina.

Esta vez, brilló ante el cuadro Xeneize, uno de los clubes más grandes que tiene el vecino país. Por eso mismo, la actuación de Valdés no pasó inadvertida para nadie. Menos para Pellegrini, quien agradeció mucho al ex jugador del América de México por estos dos goles.

Diego Valdés estuvo cerca de anotar tras una jugada brillante. (Foto: Vélez).

“Fue 50 y 50. Siempre te da esas pelotas de gol. Hay que entenderlo”, dijo Pellegrini en una charla con ESPN para elogiar el talento que tiene Valdés para encontrar a un compañero libre y en posición de remate. Tal como ocurrió para el 2-0 parcial en la victoria por 2-1 que firmó el Fortín, que tuvo a Claudio Baeza todo el partido y con un sólido nivel.

Claudio Baeza lucha un balón con Santiago Ascacíbar. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Publicidad

Publicidad

El zurdo de 25 años contó una instrucción que le había dado Valdés para encontrarlo libre. “Me dijo que vaya al espacio, siempre te pone de frente. Me dio dos pelotas ahí”, aseguró Pellegrini, ex jugador de Estudiantes de La Plata, New York City e Inter Miami.

ver también Mientras Colo Colo hizo una oferta triste por él, Diego Valdés tiene encantado a Barros Schelotto en Vélez

Matías Pellegrini celebra el tremendo nivel de Diego Valdés vs Boca Juniors

Matías Pellegrini aprovechó prácticamente al máximo el tremendo desempeño que mostró Diego Valdés ante Boca Juniors. Algo que le sirve para reafirmar sus convicciones. Y creer en sí mismo. “Necesitaba este partido, me da mucha confianza”, aseguró el zurdo.

“Me la dan siempre mis compañeros y el cuerpo técnico, pero me faltaba sentirla yo”, aclaró Pellegrini, quien también recibió las felicitaciones del director técnico, Guillermo Barros Schelotto. Aunque fue muy al estilo del Mellizo, con un raspacachos solapado.

Publicidad

Publicidad

Diego Valdés festeja con Matías Pellegrini. (Marcelo Endelli/Getty Images).

El DT explicó que “lástima la última, tenía para abrirla a Valdés y quizás generar el tercer gol. Pero hizo un gran partido”. El 13 de febrero, Vélez debe visitar a Defensa y Justicia para disputar la 5° jornada liguera a contar de las 22:15 horas, según el horario de Chile continental.

ver también El fichaje de Raphael Veiga en el América de México deja como rey a Diego Valdés: “Volvemos a tener un 10 con…”

Revisa el compacto del triunfo de Vélez sobre Boca Juniors

Publicidad

Publicidad

Así va Vélez Sarsfield en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina

Vélez subió a la cima de la tabla de posiciones gracias a la victoria ante los Xeneizes.