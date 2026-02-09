Es tendencia:
Fútbol argentino

La espectacular jugada maradoniana de Diego Valdés que dejó locos a los argentinos

El chileno ha tenido un rendimiento ascendente en Vélez Sarsfield y se perfila como uno de los jugadores más valiosos del plantel.

Por Jose Arias

Diego Valdés se empieza a consolidar en Vélez.

Desde hace un tiempo que Diego Valdés viene siendo noticia en Argentina. Primero, parecía que el jugador chileno dejaría Vélez Sarsfield, tras un breve paso por el Fortín. Ahora, es por noticias mucho más agradables.

Resulta que Diego Valdés está haciendo una temporada de locos. Si ya había sido uno de los remarcables en el empate de Vélez Sarsfield ante Independiente de Avellaneda, ahora el chileno tiró magia en el triunfo ante Boca Juniors.

Diego Valdés no deja de sorprender. En el semestre de su llegada a Vélez, a mitad del año pasado, no jugó casi nada y ahora viene de estallar y hacer creer en el futuro de uno de los que puede jugar de “10” en la Selección Chilena.

Jugada maradoniana

Fue un triunfo 2-1 ante Boca Juniors. El domingo, Vélez Sarsfield superó a los Xeneizes con un Diego Valdés inspirado, que habilitó en los dos goles de Matías Pellegrini (63′ y 66′). El descuento de Boca vino al final del partido, obra de Iker Zufiarre (90′). Carlos Palacios, en tanto, sigue con molestias en su rodilla, mientras que Williams Alarcón vio el partido desde la banca. Claudio Baeza fue titular en el Fortín.

Más allá del buen juego y de la espectacular estadística de Diego Valdés, lo cierto es que hubo un momento en que el chileno estuvo prácticamente poseído del espíritu de Diego Armando Maradona.

Diego Valdés es uno de los fijos en la Selección Chilena | Photosport

Hablamos del minuto 57 de juego, cuando el chileno enfiló hacia el arco rival, dejando tirados a los defensas, amagó y definió. Sin embargo, el disparo salió ancho y la acción sólo quedó para los aplausos del público, que cada vez alaban más al chileno.

¿Cómo está la tabla de posiciones de la Liga Argentina?

