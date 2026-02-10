Si bien se lograron los tres puntos en el partido ante Everton de Viña del Mar por la segunda fecha de la Liga de Primera 2026, nadie parece conforme con el rendimiento actual de Colo Colo.

Fernando Ortiz es el principal acusado y las críticas le llueven de todas partes. Sin embargo, una solución aparece en el horizonte del Tano: la posibilidad de traer dos refuerzos más a Colo Colo.

Para ello, se cuenta con una economía apretada, pero hay como para, incluso, soñar en un refuerzo extranjero. No obstante, habría que saber mirar el paisaje chileno para darse cuenta de que varios jugadores están libres para los puestos que requiere Fernando Ortiz (extremo derecho y volante creativo).

Los jugadores libres locales que pueden servir en Colo Colo

Son varios los jugadores que se pueden contar entre los que se encuentran libres de contrato, tras desligarse de sus respectivos clubes. Algunos de ellos, tienen carreras relevantes a nivel, incluso, internacional.

Fernando Ortiz busca refuerzos | Photosport

Cinco jugadores que podrían calzar en Colo Colo

Rubén Farfán (extremo derecho): tras un año en el que reconoció no estar a su nivel en Deportes Iquique, Rubén Farfán terminó contrato con el club. El extremo derecho, con pasos por Universidad de Chile, Coquimbo Unido y Santiago Wanderers, entre otros, tiene la experiencia que necesita Fernando Ortiz, pero no está en su mejor momento futbolístico. Nadie descarta que pueda renacer, eso sí. César Valenzuela (volante ofensivo): es cierto que Unión Española parece tener avanzadas las negociaciones con el ex jugador del Granada español. Pero, aún no se ha anunciado un trato, por lo que podría ser opción para Ortiz. Lo cierto es que, en su última temporada en Magallanes, jugó veinte partidos y anotó un gol, quedando libre al finalizar el 2025. Enzo Riquelme (extremo derecho): es cierto que fue desechado de Colo Colo, pese a no poder debutar en la adulta. Pero, tampoco hay que mirar en menos su aporte desde la banca al cuadro de Coquimbo Unido que hizo historia en 2025. Uno que conoce Macul, pero que, quizás, a sus 21 años no tenga la suficiente experiencia, ni el fútbol como para tentar a Fernando Ortiz. Ignacio Jara (volante ofensivo): ya tuvo un paso por Colo Colo, tiene experiencia y le quedaron, sin dudas, cosas que demostrar en Macul. Jara fue una alternativa en varias temporadas albas, con resultados opacos, pero ante la urgencia podría responder. Kevin Harbottle (extremo izquierdo): es cierto que su perfil preferido es por la banda opuesta a lo que busca Colo Colo, pero también ha jugado por la derecha. Tiene experiencia y un paso importante por Universidad Católica. Viene de quedar sin club y, por qué no, podría ser alternativa.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?