El fútbol da revanchas. Eso debe estar diciendo en este preciso momento Diego Valdés, que pasó de no jugar casi nada en Vélez Sarsfield a ser la gran figura ante Boca Juniors en Argentina.

El volante ofensivo chileno, que estuvo muy cerca de llegar a Colo Colo en este mercado de fichajes, fue clave en la victoria por 2-1 del cuadro de Liniers ante los Xeneizes en la Liga Argentina.

El ex América fue una de las estrellas de la noche en Buenos Aires, puesto que le dio dos asistencias en tres minutos a Matías Pellegrini, para así ayudar en una victoria clave de Vélez.

Prensa argentina llena de elogios a Diego Valdés

La actuación de Diego Valdés ante Boca Juniors llamó la atención de todos y en Olé le hicieron una nota especial al chileno, donde lo alaban por su rendimiento en el arranque de la temporada.

“De un semestre de poco rodaje en Vélez a clavarle dos asistencias a Boca”, se titula la nota donde hablan del chileno.

“Este 2026 lo arrancó con toda: jugó las cuatro primeras fechas, siendo esta última con Boca la que lo destapó: clavó dos muy buenas asistencias en segundos para que Pellegrini marcara un tremendo doblete“, agregó el medio argentino.

Diego Valdés fue clave en la victoria de Vélez ante Boca. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Luego, recalcan que el ex América se robó toda la atención: “los focos del partido de este domingo entre el Fortín y el Xeneize lógicamente se los llevó Pellegrini con sus dos tantos. Pero la verdad que esta noche, los Schelotto celebran los tres puntos gracias al partidazo del mediocampista chileno“.

Vélez Sarsfield goza de un gran momento gracias a Diego Valdés y suma 10 puntos en cuatro partidos, siendo el líder del Grupo A del certamen argentino.

