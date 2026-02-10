Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado

Fue campeón en la U, jugó en Europa y ahora sorprende con retorno a su ciudad natal

Gonzalo Espinoza decidió volver a jugar en Tercera División y finalmente concretó su retorno a Constitución Unido.

Por Felipe Pavez Farías

Sigue a Redgol en Google!
Espinoza vuelve a jugar pero en Tercera División
© JOSE ALVUJAR/PHOTOSPORTEspinoza vuelve a jugar pero en Tercera División

El mercado de fichajes sorprende con el nombre de Gonzalo Espinoza. El volante se transformó en uno de los referentes de Universidad de Chile y además registró importantes experiencias en el extranjero como en Turquía y Argentina. 

En la última temporada el “Bulldog” vistió la camiseta de Deportes Recoleta y tras finalizar su vínculo, se quedó con el pase en su poder. El volante buscó opciones y hasta sonó en Unión Española. Sin embargo, esto no se concretó. 

“Fui a una prueba…”: Revelan el club que rechazó a Darío Osorio en el inicio de su carrera

ver también

“Fui a una prueba…”: Revelan el club que rechazó a Darío Osorio en el inicio de su carrera

Por lo que finalmente el jugador decidió retornar a su tierra natal en Constitución, Talca. Eso sí, ahora Espinoza se transformó en el fichaje más rutilante de la Tercera División y busca dar el batacazo en está temporada. 

¿Dónde va a jugar Gonzalo Espinoza?

Gonzalo Espinoza ahora jugará en 2026 en Constitución Unido, el cuadro que lo vio crecer y donde dio los primeros pasos en el fútbol. “Es una de las contrataciones más relevantes y significativas en la historia reciente de nuestra institución”, recalcó el cuadro de la séptima región. 

“Nacido en Constitución, el “Chalo” protagoniza un retorno histórico a su ciudad y al club que representa a su gente”, aplaudió el elenco que es dirigido por Nelson Tapia.

Gonzalo Espinoza brilló en la U y ahora seguirá su carrera en Constitución Unido

Gonzalo Espinoza brilló en la U y ahora seguirá su carrera en Constitución Unido

Publicidad

“Formado profesionalmente en Huachipato, desarrolló una destacada carrera defendiendo los colores de instituciones de primer nivel como Universidad de Chile, donde fue protagonista en campañas nacionales e internacionales, además de su paso por el fútbol extranjero en Argentina y Europa, consolidándose como uno de los volantes más reconocidos de la última década en el fútbol chileno”, destacaron sobre el retorno de Espinoza. 

Lee también
Jugó en Argentina, fue muticampeón en la U y ahora sorprende con nuevo club
Chile

Jugó en Argentina, fue muticampeón en la U y ahora sorprende con nuevo club

Fue campeón con la U, quedó libre y se sincera sobre su futuro
Mercado de fichajes 2026

Fue campeón con la U, quedó libre y se sincera sobre su futuro

No es sólo con Vidal: La polémica pelea que tuvo De Paul en la U
Colo Colo

No es sólo con Vidal: La polémica pelea que tuvo De Paul en la U

Refuerzo que quiere Colo Colo metió un gol de 60 metros a Ñublense
Colo Colo

Refuerzo que quiere Colo Colo metió un gol de 60 metros a Ñublense

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo