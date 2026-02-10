Fue campeón en la U, jugó en Europa y ahora sorprende con retorno a su ciudad natal

El mercado de fichajes sorprende con el nombre de Gonzalo Espinoza. El volante se transformó en uno de los referentes de Universidad de Chile y además registró importantes experiencias en el extranjero como en Turquía y Argentina.

En la última temporada el “Bulldog” vistió la camiseta de Deportes Recoleta y tras finalizar su vínculo, se quedó con el pase en su poder. El volante buscó opciones y hasta sonó en Unión Española. Sin embargo, esto no se concretó.

Por lo que finalmente el jugador decidió retornar a su tierra natal en Constitución, Talca. Eso sí, ahora Espinoza se transformó en el fichaje más rutilante de la Tercera División y busca dar el batacazo en está temporada.

¿Dónde va a jugar Gonzalo Espinoza?

Gonzalo Espinoza ahora jugará en 2026 en Constitución Unido, el cuadro que lo vio crecer y donde dio los primeros pasos en el fútbol. “Es una de las contrataciones más relevantes y significativas en la historia reciente de nuestra institución”, recalcó el cuadro de la séptima región.

“Nacido en Constitución, el “Chalo” protagoniza un retorno histórico a su ciudad y al club que representa a su gente”, aplaudió el elenco que es dirigido por Nelson Tapia.

“Formado profesionalmente en Huachipato, desarrolló una destacada carrera defendiendo los colores de instituciones de primer nivel como Universidad de Chile, donde fue protagonista en campañas nacionales e internacionales, además de su paso por el fútbol extranjero en Argentina y Europa, consolidándose como uno de los volantes más reconocidos de la última década en el fútbol chileno”, destacaron sobre el retorno de Espinoza.