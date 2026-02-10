Es tendencia:
“Fui a una prueba…”: Revelan el club que rechazó a Darío Osorio en el inicio de su carrera

El seleccionado nacional renovó hasta 2030 en el FC Midtjylland y es la gran carta de venta en el mercado de fichajes.

Por Felipe Pavez Farías

Osorio asoma como la gran venta del Midtjylland
Osorio asoma como la gran venta del Midtjylland

Darío Osorio mostró su lado más íntimo y conversó de todo con FC Midtjylland. El chileno tras confirmar su renovación hasta 2030 se ha transformado en la gran figura del cuadro danés.

Por lo mismo, decidieron mostrar la otra faceta que tiene el seleccionado nacional. En una extensa entrevista, el nacido en Hijuelas confesó que su familia es pieza fundamental y que su comida favorita son las pantrucas

“Acabará en Champions League”: Prensa danesa adelanta el gran salto de Darío Osorio

“Siempre soy la misma persona. Ya sea que me veas en video, en redes sociales o en la vida real. Soy muy tranquilo y sereno (…) Mi plato favorito es la pantruca. Es una especie de sopa con pasta y un poco de carne”, aseguró. 

¿Cuál fue el primer club de Darío Osorio?

Ahora lo que sorprendió fue que el propio jugador abordó como fueron sus inicios donde su primera aventura en el fútbol no fue en la U. “Cuando tenía cuatro o cinco años cuando empecé a jugar al fútbol, ​​quizá un poco antes. Empecé en una pequeña escuela de fútbol local en Chile”, contó Darío Osorio.

Darío Osorio debutó en 2022 en la U y de inmediato marcó diferencias

Pero tras ello vino la primera aventura en un cuadro profesional. “Cuando tenía ocho años fui a una prueba en el Wanderers, que es un club profesional en Chile, y cuando tenía diez años me mudé al Club Universidad de Chile, un club muy bueno donde estoy feliz de haber pasado gran parte de mi juventud”, recalcó ya que en la U está el club de sus amores. 

Sin embargo, su mención a Santiago Wanderers llamó la atención ya que en el cuadro caturro nunca pudo acoplarse. Así incluso lo confesó su madre Alicia Osorio. 

“Héctor Robles lo vio y nos dijo que lo lleváramos a una prueba a Mantagua. Lo llevamos una vez y se puso a llorar, no quiso. Le dijeron que se tenía que quedar allá y tenía ocho años. Era muy pequeñito”, expresó a Mega. Pero el tiempo le dio una segunda oportunidad a Osorio a los once años. Chance que no desaprovechó y hoy lo tienen entre los jugadores de mayor proyección de Chile. 

“Fue duro irme de casa a los 11 años, lejos de mi familia. Eso es algo que recuerdo sin duda. Muchos de los otros jugadores del club eran mayores que yo. Pero mis padres siempre me apoyaron. Me dijeron que si quería ser profesional, también tendría que estar dispuesto a sacrificar algo. Por eso siempre he sido consciente de que elegir el fútbol significaba renunciar a algo más”, recalcó Osorio agradecido por el esfuerzo que ha hecho su familia.

